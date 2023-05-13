Врач Кульгавчук объяснил, как секс связан с социальным благополучием

Врач Кульгавчук: регулярная сексуальная жизнь указывает на умение выстраивать отношения

14 мая 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья Фото: Размик Закарян © URA.RU Регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие человека, подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. «Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья. <…> В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения», — передает слова врача Радио Sputnik. Евгений Кульгавчук добавил, что природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше, считает врач. Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Сексолог Джоэл Блок заявил, что отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса и дал советы как исправить ситуацию.

Регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие человека, подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. «Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья. <…> В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения», — передает слова врача Радио Sputnik. Евгений Кульгавчук добавил, что природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше, считает врач. Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Сексолог Джоэл Блок заявил, что отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса и дал советы как исправить ситуацию.