13 мая 2023

Врач Кульгавчук объяснил, как секс связан с социальным благополучием

Врач Кульгавчук: регулярная сексуальная жизнь указывает на умение выстраивать отношения
© Служба новостей «URA.RU»
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Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья Фото:

Регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие человека, подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья. <…> В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения», — передает слова врача Радио Sputnik.

Евгений Кульгавчук добавил, что природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше, считает врач.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Сексолог Джоэл Блок заявил, что отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса и дал советы как исправить ситуацию.

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Регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие человека, подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. «Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья. <…> В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения», — передает слова врача Радио Sputnik. Евгений Кульгавчук добавил, что природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше, считает врач. Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Сексолог Джоэл Блок заявил, что отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса и дал советы как исправить ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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