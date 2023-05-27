Оппозиция Турции пообещала не ограничивать въезд туристов из РФ в случае победы

27 мая 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Исход выборов в Турции не скажется на въезде для россиян, заявили в оппозиции Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Турция не станет вводить ограничения для российских туристов в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента республики. От этом сообщает источник в Народно-республиканской партии. «Нет, все эти утверждения в социальных сетях оторваны от реальности. У нас нет никаких планов вводить ограничения на поездки туристов из России на турецкие курорты. Все это не соответствует действительности», — рассказал источник ТАСС. Утверждается, что Анкара также намерена сохранить добрососедские отношения с Москвой. Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Ранее в аналитическом центре ORC Research допустили победу Кылычдароглу. По данным опроса, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что в случае победы его оппонента «выиграют террористические организации и американские компании».

Турция не станет вводить ограничения для российских туристов в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента республики. От этом сообщает источник в Народно-республиканской партии. «Нет, все эти утверждения в социальных сетях оторваны от реальности. У нас нет никаких планов вводить ограничения на поездки туристов из России на турецкие курорты. Все это не соответствует действительности», — рассказал источник ТАСС. Утверждается, что Анкара также намерена сохранить добрососедские отношения с Москвой. Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Ранее в аналитическом центре ORC Research допустили победу Кылычдароглу. По данным опроса, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что в случае победы его оппонента «выиграют террористические организации и американские компании».