Оппозиция Турции пообещала не ограничивать въезд туристов из РФ в случае победы

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Турция, море, флаг турции
Исход выборов в Турции не скажется на въезде для россиян, заявили в оппозиции Фото:
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Выборы президента в Турции

Турция не станет вводить ограничения для российских туристов в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента республики. От этом сообщает источник в Народно-республиканской партии.

«Нет, все эти утверждения в социальных сетях оторваны от реальности. У нас нет никаких планов вводить ограничения на поездки туристов из России на турецкие курорты. Все это не соответствует действительности», — рассказал источник ТАСС. Утверждается, что Анкара также намерена сохранить добрососедские отношения с Москвой.

Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Ранее в аналитическом центре ORC Research допустили победу Кылычдароглу. По данным опроса, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что в случае победы его оппонента «выиграют террористические организации и американские компании».

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Турция не станет вводить ограничения для российских туристов в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента республики. От этом сообщает источник в Народно-республиканской партии. «Нет, все эти утверждения в социальных сетях оторваны от реальности. У нас нет никаких планов вводить ограничения на поездки туристов из России на турецкие курорты. Все это не соответствует действительности», — рассказал источник ТАСС. Утверждается, что Анкара также намерена сохранить добрососедские отношения с Москвой. Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Ранее в аналитическом центре ORC Research допустили победу Кылычдароглу. По данным опроса, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что в случае победы его оппонента «выиграют террористические организации и американские компании».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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