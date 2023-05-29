В России на семь лет опередили выполнение плана Путина по МСП

29 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Существенно растет вклад МСП в российскую экономику, уточнил Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России малым и средним предпринимательством (МСП) занимается около 28 миллионов граждан. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, отметив, что соответствующий план президента РФ Владимира Путина выполнен с опережением на семь лет. «Динамика по занятости в МСП демонстрирует хорошие показатели. Сейчас, с учетом самозанятых, занято около 28 миллионов человек. То есть, национальная цель по обеспечению легальной занятости в МСП 25 миллионов человек к 2030 году уже выполнена с превышением и досрочно», — написал Александр Калинин в своем telegram-канале. Данная цель была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. Калинин также подчеркнул, что существенно растет вклад малого и среднего бизнеса в российскую экономику. В 2020 году вклад МСП в ВВП РФ составил 22,2 триллиона рублей, в 2021 году — 26,5 триллионов рублей. По словам президента организации, по итогам 2022 года ожидается вклад в более, чем 30 триллионов рублей. Глава «Опоры России» рассказал, что в ходе пленарного заседания форума организации прошло обсуждение финансовых и налоговых стимулов роста инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. В обсуждении поучаствовали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и другие представители финансовой сферы в стране. Также состоится заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при участии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, где обсудят основные направления малого и среднего бизнеса. Калинин подытожил, что МСП активно выходит на зарубежный рынок. В целом растут и налоговые отчисления от МСП. За год они выросли с 3,2 триллиона рублей до 4,7 триллионов в 2022 году. Ранее сообщалось, что в 2023 году предприятия малого и среднего бизнеса стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам. Компании ведут конкуренцию за работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России малым и средним предпринимательством (МСП) занимается около 28 миллионов граждан. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, отметив, что соответствующий план президента РФ Владимира Путина выполнен с опережением на семь лет. «Динамика по занятости в МСП демонстрирует хорошие показатели. Сейчас, с учетом самозанятых, занято около 28 миллионов человек. То есть, национальная цель по обеспечению легальной занятости в МСП 25 миллионов человек к 2030 году уже выполнена с превышением и досрочно», — написал Александр Калинин в своем telegram-канале. Данная цель была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. Калинин также подчеркнул, что существенно растет вклад малого и среднего бизнеса в российскую экономику. В 2020 году вклад МСП в ВВП РФ составил 22,2 триллиона рублей, в 2021 году — 26,5 триллионов рублей. По словам президента организации, по итогам 2022 года ожидается вклад в более, чем 30 триллионов рублей. Глава «Опоры России» рассказал, что в ходе пленарного заседания форума организации прошло обсуждение финансовых и налоговых стимулов роста инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. В обсуждении поучаствовали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и другие представители финансовой сферы в стране. Также состоится заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при участии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, где обсудят основные направления малого и среднего бизнеса. Калинин подытожил, что МСП активно выходит на зарубежный рынок. В целом растут и налоговые отчисления от МСП. За год они выросли с 3,2 триллиона рублей до 4,7 триллионов в 2022 году. Ранее сообщалось, что в 2023 году предприятия малого и среднего бизнеса стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам. Компании ведут конкуренцию за работников.