30 мая 2023

МЧС РФ: в жилом комплексе в Краснодаре найдена фугасная авиабомба

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Предмет оказался фугасной авиабомбой советских времен (архивное фото) Фото:

В жилом комплексе в Краснодаре нашли взрывоопасный предмет, который оказался фугасной авиабомбой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В МО Краснодар по ул. Западный обход во время земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Идентифицирована, как фугасная авиабомба. Угрозы жилому сектору нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Краснодаре ввели режим ЧС из-за взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории ЖК «Самолет». Как пишет издание MK.RU, режим нужен для избежания гибели местных жителей.

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В жилом комплексе в Краснодаре нашли взрывоопасный предмет, который оказался фугасной авиабомбой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В МО Краснодар по ул. Западный обход во время земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Идентифицирована, как фугасная авиабомба. Угрозы жилому сектору нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее в Краснодаре ввели режим ЧС из-за взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории ЖК «Самолет». Как пишет издание MK.RU, режим нужен для избежания гибели местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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