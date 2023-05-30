МЧС РФ: в жилом комплексе в Краснодаре найдена фугасная авиабомба

В жилом комплексе в Краснодаре нашли взрывоопасный предмет, который оказался фугасной авиабомбой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В МО Краснодар по ул. Западный обход во время земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Идентифицирована, как фугасная авиабомба. Угрозы жилому сектору нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в Краснодаре ввели режим ЧС из-за взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории ЖК «Самолет». Как пишет издание
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