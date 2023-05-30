МЧС РФ: в жилом комплексе в Краснодаре найдена фугасная авиабомба

31 мая 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Предмет оказался фугасной авиабомбой советских времен (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В жилом комплексе в Краснодаре нашли взрывоопасный предмет, который оказался фугасной авиабомбой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В МО Краснодар по ул. Западный обход во время земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Идентифицирована, как фугасная авиабомба. Угрозы жилому сектору нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее в Краснодаре ввели режим ЧС из-за взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории ЖК «Самолет». Как пишет издание MK.RU , режим нужен для избежания гибели местных жителей.

В жилом комплексе в Краснодаре нашли взрывоопасный предмет, который оказался фугасной авиабомбой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В МО Краснодар по ул. Западный обход во время земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Идентифицирована, как фугасная авиабомба. Угрозы жилому сектору нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее в Краснодаре ввели режим ЧС из-за взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории ЖК «Самолет». Как пишет издание MK.RU, режим нужен для избежания гибели местных жителей.