Макрон и Зеленский поручили министрам обороны представить программу подготовки пилотов для Киева 02 июня 2023 в 01:30 Размер текста - 17 + Условия обучения пилотов рассмотрят на заседании министров обороны в Рамштайне, заявил Зеленский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон договорись о разработке условия для подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Об этом сообщил Зеленский. «Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Учитывая параллельные консультации с США и другими странами, мы поручили нашим министрам обороны подготовить формат и механизм обучения пилотов и авиамехаников», — написал Зеленский в telegram-канале. Условия обучения пилотов будут рассмотрены на заседании министров обороны в Рамштайне. В обсуждении буду задействованы представители всех стран, которые участвуют в инициативе по подготовке украинских пилотов, говорится в сообщении. Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что военнослужащим ВСУ необходимо тренироваться в течение года, чтобы научиться управлять истребителями F-16, пишет МК . В Белом доме сообщили, что обучение украинцев может начаться в ближайшие недели, пишет «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон договорись о разработке условия для подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Об этом сообщил Зеленский. «Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Учитывая параллельные консультации с США и другими странами, мы поручили нашим министрам обороны подготовить формат и механизм обучения пилотов и авиамехаников», — написал Зеленский в telegram-канале. Условия обучения пилотов будут рассмотрены на заседании министров обороны в Рамштайне. В обсуждении буду задействованы представители всех стран, которые участвуют в инициативе по подготовке украинских пилотов, говорится в сообщении. Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что военнослужащим ВСУ необходимо тренироваться в течение года, чтобы научиться управлять истребителями F-16, пишет МК. В Белом доме сообщили, что обучение украинцев может начаться в ближайшие недели, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям