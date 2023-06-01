01 июня 2023

Макрон и Зеленский поручили министрам обороны представить программу подготовки пилотов для Киева

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, stock, ф16, f16
Условия обучения пилотов рассмотрят на заседании министров обороны в Рамштайне, заявил Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон договорись о разработке условия для подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Об этом сообщил Зеленский.

«Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Учитывая параллельные консультации с США и другими странами, мы поручили нашим министрам обороны подготовить формат и механизм обучения пилотов и авиамехаников», — написал Зеленский в telegram-канале.

Условия обучения пилотов будут рассмотрены на заседании министров обороны в Рамштайне. В обсуждении буду задействованы представители всех стран, которые участвуют в инициативе по подготовке украинских пилотов, говорится в сообщении.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что военнослужащим ВСУ необходимо тренироваться в течение года, чтобы научиться управлять истребителями F-16, пишет МК. В Белом доме сообщили, что обучение украинцев может начаться в ближайшие недели, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон договорись о разработке условия для подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Об этом сообщил Зеленский. «Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Учитывая параллельные консультации с США и другими странами, мы поручили нашим министрам обороны подготовить формат и механизм обучения пилотов и авиамехаников», — написал Зеленский в telegram-канале. Условия обучения пилотов будут рассмотрены на заседании министров обороны в Рамштайне. В обсуждении буду задействованы представители всех стран, которые участвуют в инициативе по подготовке украинских пилотов, говорится в сообщении. Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что военнослужащим ВСУ необходимо тренироваться в течение года, чтобы научиться управлять истребителями F-16, пишет МК. В Белом доме сообщили, что обучение украинцев может начаться в ближайшие недели, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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