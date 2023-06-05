В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ при атаке на Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
Брюссель начал расследование из-за использования Киевом бельгийского оружия Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Спецслужбы Бельгии расследуют использование Украиной бельгийского оружия при атаках на территории России. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро.

«Бельгия обратится к Украине за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки, произведенные в стране, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе РФ», — заявил Де Кро, его слова передает Reuters.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Бельгия потребует разъяснений от украинской стороны из-за атак на Белгородскую область, пишет деловое издание «Взгляд». Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что таким образом Брюссель пытается откреститься от причастности к диверсиям, передает MK.RU.

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Спецслужбы Бельгии расследуют использование Украиной бельгийского оружия при атаках на территории России. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро. «Бельгия обратится к Украине за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки, произведенные в стране, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе РФ», — заявил Де Кро, его слова передает Reuters. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Бельгия потребует разъяснений от украинской стороны из-за атак на Белгородскую область, пишет деловое издание «Взгляд». Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что таким образом Брюссель пытается откреститься от причастности к диверсиям, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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