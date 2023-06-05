В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ при атаке на Белгородскую область

Спецслужбы Бельгии расследуют использование Украиной бельгийского оружия при атаках на территории России. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро.
«Бельгия обратится к Украине за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки, произведенные в стране, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе РФ», — заявил Де Кро, его слова передает
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Бельгия потребует разъяснений от украинской стороны из-за атак на Белгородскую область, пишет деловое издание «Взгляд». Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что таким образом Брюссель пытается откреститься от причастности к диверсиям, передает
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