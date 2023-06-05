В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ при атаке на Белгородскую область

05 июня 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Брюссель начал расследование из-за использования Киевом бельгийского оружия Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Спецслужбы Бельгии расследуют использование Украиной бельгийского оружия при атаках на территории России. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро. «Бельгия обратится к Украине за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки, произведенные в стране, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе РФ», — заявил Де Кро, его слова передает Reuters . Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Бельгия потребует разъяснений от украинской стороны из-за атак на Белгородскую область, пишет деловое издание «Взгляд». Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что таким образом Брюссель пытается откреститься от причастности к диверсиям, передает MK.RU .

Спецслужбы Бельгии расследуют использование Украиной бельгийского оружия при атаках на территории России. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро. «Бельгия обратится к Украине за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки, произведенные в стране, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе РФ», — заявил Де Кро, его слова передает Reuters. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Бельгия потребует разъяснений от украинской стороны из-за атак на Белгородскую область, пишет деловое издание «Взгляд». Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что таким образом Брюссель пытается откреститься от причастности к диверсиям, передает MK.RU.