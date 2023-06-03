Киев атакует Белгородскую область оружием из США и ЕС: главное к вечеру 3 июня

Два человека погибли из-за обстрела ВСУ в селе Соболевка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два мирных жителя села Соболевка погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Киев нарушает договоренности с Западом не использовать оружие США и Евросоюза для атак на территории России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июня.
- Село Соболевка Белгородской области обстреляли с помощью снарядов «Града». По словам главы региона Вячеслава Гладкова, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. Всего пострадало шесть человек, среди них двое детей.
- Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что знает, как завершить конфликт на Украине. Он сказал, что если страны прекратят военную поддержку Киеву, боевые действия завершатся за несколько недель.
- Украина нарушает договоренности с Западом не использовать оружие США и Евросоюза для атак на территории России. Как пишет газета The Washington Post, официальные лица США недовольны действиями Киева. По их данным, для атак на Белгородскую область использовался транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.
- ВСУ продолжают обстрелы Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под огонь попали село Новая Таволжанка и Безлюдовка. По его словам, есть погибшие и пострадавшие.
- Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ВСУ на Бердянск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Президент России Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что конфликт стал более обширным.
- Телеканал CNN сообщил, что Украина будет расширять производство беспилотников. Если раньше за месяц создавалось до 50 БПЛА, то теперь за этот же период будут производить до 1000.
- На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard. Об этом сообщают российские военкоры. Однако они отмечают, что в реальности этих танков на линии боевого соприкосновения до сих пор никто не видел.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. Но наступление может обойтись слишком дорого, считает он.
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