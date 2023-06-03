Киев атакует Белгородскую область оружием из США и ЕС: главное к вечеру 3 июня

03 июня 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Два человека погибли из-за обстрела ВСУ в селе Соболевка Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два мирных жителя села Соболевка погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Киев нарушает договоренности с Западом не использовать оружие США и Евросоюза для атак на территории России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июня. Село Соболевка Белгородской области обстреляли с помощью снарядов «Града». По словам главы региона Вячеслава Гладкова, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. Всего пострадало шесть человек, среди них двое детей.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что знает, как завершить конфликт на Украине. Он сказал, что если страны прекратят военную поддержку Киеву, боевые действия завершатся за несколько недель.

Украина нарушает договоренности с Западом не использовать оружие США и Евросоюза для атак на территории России. Как пишет газета The Washington Post, официальные лица США недовольны действиями Киева. По их данным, для атак на Белгородскую область использовался транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

ВСУ продолжают обстрелы Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под огонь попали село Новая Таволжанка и Безлюдовка. По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ВСУ на Бердянск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Президент России Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что конфликт стал более обширным.

Телеканал CNN сообщил, что Украина будет расширять производство беспилотников. Если раньше за месяц создавалось до 50 БПЛА, то теперь за этот же период будут производить до 1000.

На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard. Об этом сообщают российские военкоры. Однако они отмечают, что в реальности этих танков на линии боевого соприкосновения до сих пор никто не видел.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. Но наступление может обойтись слишком дорого, считает он.

Два мирных жителя села Соболевка погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Киев нарушает договоренности с Западом не использовать оружие США и Евросоюза для атак на территории России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июня.