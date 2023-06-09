09 июня 2023

Reuters: Джонсон отказался от депутатского мандата

Экс-премьер Британии Джонсон сложил депутатские полномочия из-за скандала о вечеринках в пандемию
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон, stock
Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение Фото:

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил о сложении депутатских полномочий, сообщили журналисты BBC. Это произошло на фоне расследования о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит, нарушающих карантин во время коронавирусной пандемии.

«Борис Джонсон объявил об отставке с поста депутата немедленно после получения отчета Partygate. В отчете говорится, что депутатом Комитета по привилегиям рассматривалось, не ввел ли он в заблуждение парламент из-за вечеринок на Даунинг-стрит, нарушающих карантин», — передают информацию журналисты BBC. Уточняется, что в марте Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.

Ранее Джонсон заявил, что проведение вечеринок в период пандемии было необходимо для поддержания морального духа работников премьерской канцелярии, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что после инцидента Джонсон извинился и оплатил штраф, выписанный полицией, пишет МК.

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил о сложении депутатских полномочий, сообщили журналисты BBC. Это произошло на фоне расследования о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит, нарушающих карантин во время коронавирусной пандемии. «Борис Джонсон объявил об отставке с поста депутата немедленно после получения отчета Partygate. В отчете говорится, что депутатом Комитета по привилегиям рассматривалось, не ввел ли он в заблуждение парламент из-за вечеринок на Даунинг-стрит, нарушающих карантин», — передают информацию журналисты BBC. Уточняется, что в марте Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно. Ранее Джонсон заявил, что проведение вечеринок в период пандемии было необходимо для поддержания морального духа работников премьерской канцелярии, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что после инцидента Джонсон извинился и оплатил штраф, выписанный полицией, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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