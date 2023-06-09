Reuters: Джонсон отказался от депутатского мандата

Экс-премьер Британии Джонсон сложил депутатские полномочия из-за скандала о вечеринках в пандемию

10 июня 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил о сложении депутатских полномочий, сообщили журналисты BBC. Это произошло на фоне расследования о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит, нарушающих карантин во время коронавирусной пандемии. «Борис Джонсон объявил об отставке с поста депутата немедленно после получения отчета Partygate. В отчете говорится, что депутатом Комитета по привилегиям рассматривалось, не ввел ли он в заблуждение парламент из-за вечеринок на Даунинг-стрит, нарушающих карантин», — передают информацию журналисты BBC. Уточняется, что в марте Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно. Ранее Джонсон заявил, что проведение вечеринок в период пандемии было необходимо для поддержания морального духа работников премьерской канцелярии, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что после инцидента Джонсон извинился и оплатил штраф, выписанный полицией, пишет МК .

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил о сложении депутатских полномочий, сообщили журналисты BBC. Это произошло на фоне расследования о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит, нарушающих карантин во время коронавирусной пандемии. «Борис Джонсон объявил об отставке с поста депутата немедленно после получения отчета Partygate. В отчете говорится, что депутатом Комитета по привилегиям рассматривалось, не ввел ли он в заблуждение парламент из-за вечеринок на Даунинг-стрит, нарушающих карантин», — передают информацию журналисты BBC. Уточняется, что в марте Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно. Ранее Джонсон заявил, что проведение вечеринок в период пандемии было необходимо для поддержания морального духа работников премьерской канцелярии, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что после инцидента Джонсон извинился и оплатил штраф, выписанный полицией, пишет МК.