Сальдо показал видео с последствиями удара ВСУ по пунктам размещения в Херсонской области

10 июня 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Точечные удары наносятся по гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Сальдо Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по пункту временного размещения эвакуированных. Вооруженные силы Украины, предположительно, били британской ракетой Storm Shadow. По словам Сальдо, ВСУ продолжают обстрел села Железный порт. Он отметил, что точечные удары наносятся по гражданской инфраструктуре. Ранее Вооруженные силы Украины ударами разрушили Каховскую ГЭС. В результате подтопило 22 273 дома Херсонской области. Из затопленных районов эвакуировали пять тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». По этим эвакуированным сейчас стреляют ВСУ. Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводило информацию об их особенностях.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по пункту временного размещения эвакуированных. Вооруженные силы Украины, предположительно, били британской ракетой Storm Shadow. По словам Сальдо, ВСУ продолжают обстрел села Железный порт. Он отметил, что точечные удары наносятся по гражданской инфраструктуре. Ранее Вооруженные силы Украины ударами разрушили Каховскую ГЭС. В результате подтопило 22 273 дома Херсонской области. Из затопленных районов эвакуировали пять тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». По этим эвакуированным сейчас стреляют ВСУ. Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводило информацию об их особенностях.