Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать АЗС в Ставропольском крае

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, автомобиль
Мужчина рассказывал, что он заминировал заправку Фото:

В Ставропольском крае мужчина в камуфляже, обмотанный проводами, угрожал взорвать заправку. Полиция задержала нарушителя спокойствия.

«Мужчина пришел к заправке в Минераловодском городском округе около двух ночи. Он был весь в проводах. В какой-то момент мужчина подошел к проходившим мимо пешеходам и сообщил, что заминировал АЗС», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что прибывшие на место полицейские оперативно задержали его и изъяли провода.

В ходе допроса мужчина заявил, что не имел намерения взрывать заправку и находится на учете у врача-психиатра. В настоящее время происходит проверка и мотивы его действий. Также проводится экспертиза на алкоголь и наркотики, рассказали в telegram-канале.

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В Ставропольском крае мужчина в камуфляже, обмотанный проводами, угрожал взорвать заправку. Полиция задержала нарушителя спокойствия. «Мужчина пришел к заправке в Минераловодском городском округе около двух ночи. Он был весь в проводах. В какой-то момент мужчина подошел к проходившим мимо пешеходам и сообщил, что заминировал АЗС», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что прибывшие на место полицейские оперативно задержали его и изъяли провода. В ходе допроса мужчина заявил, что не имел намерения взрывать заправку и находится на учете у врача-психиатра. В настоящее время происходит проверка и мотивы его действий. Также проводится экспертиза на алкоголь и наркотики, рассказали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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