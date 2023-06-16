Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать АЗС в Ставропольском крае

В Ставропольском крае мужчина в камуфляже, обмотанный проводами, угрожал взорвать заправку. Полиция задержала нарушителя спокойствия.
«Мужчина пришел к заправке в Минераловодском городском округе около двух ночи. Он был весь в проводах. В какой-то момент мужчина подошел к проходившим мимо пешеходам и сообщил, что заминировал АЗС», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что прибывшие на место полицейские оперативно задержали его и изъяли провода.
В ходе допроса мужчина заявил, что не имел намерения взрывать заправку и находится на учете у врача-психиатра. В настоящее время происходит проверка и мотивы его действий. Также проводится экспертиза на алкоголь и наркотики, рассказали в telegram-канале.
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