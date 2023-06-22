Пермский губернатор поставил новую задачу по помощи Северодонецку

Дмитрий Махонин поручил обучить жителей Северодонецка законам России
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поможет жителям Северодонецка с правовой грамотностью Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил подчиненным, что необходимо усилить помощь жителям и администрации Северодонецка (ЛНР). На заседании регионального правительства он попросил оказать им поддержку в обучении законодательству России, передает корреспондент URA.RU.

«Нам надо усиливать помощь нашим землякам, нашим коллегам из Северодонецка в части обучения их законодательству РФ. Они становятся полноценными участниками нашей страны, нашего государства. Правовую систему надо им показывать, поэтому я прошу по линии министерства образования совместно с вузами программки составить и начать обучать людей правовой грамотности», — сказал Махонин.

Глава Прикамья посетил в Северодонецк 20 июня. Он пообещал продолжить помощь по восстановлению города-побратима. Махонин отметил сегодня, что жизнь в Северодонецке возвращается в нормальное русло: «Это видно — в прошлом году людей было значительно меньше, сейчас порядка 40 тысяч проживает в городе».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил подчиненным, что необходимо усилить помощь жителям и администрации Северодонецка (ЛНР). На заседании регионального правительства он попросил оказать им поддержку в обучении законодательству России, передает корреспондент URA.RU. «Нам надо усиливать помощь нашим землякам, нашим коллегам из Северодонецка в части обучения их законодательству РФ. Они становятся полноценными участниками нашей страны, нашего государства. Правовую систему надо им показывать, поэтому я прошу по линии министерства образования совместно с вузами программки составить и начать обучать людей правовой грамотности», — сказал Махонин. Глава Прикамья посетил в Северодонецк 20 июня. Он пообещал продолжить помощь по восстановлению города-побратима. Махонин отметил сегодня, что жизнь в Северодонецке возвращается в нормальное русло: «Это видно — в прошлом году людей было значительно меньше, сейчас порядка 40 тысяч проживает в городе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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