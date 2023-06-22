В США предположили, жив ли экипаж пропавшего батискафа «Титан»

CNN: экипаж батискафа «Титан», вероятно, еще жив

22 июня 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Экипаж пропавшего батискафа в Атлантике может быть жив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Пять туристов, застрявшие в батискафе «Титан» в Атлантике, могут быть живы. Такое мнение выразил директор группы океанических технологий Максимилиан Кремер. «Если бы возникла проблема с подводной лодкой, какой бы она ни была, справедливо предположить, что возникли бы некоторое волнение и некоторая паника в течение короткого периода времени», — отметил Кремер в интервью CNN . По его словам, главный лидер на борту, вероятно, предложил экипажу перейти в своего рода спячку и использовать как можно меньше кислорода. В районе поисков пропавшего батискафа «Титан» уже обнаружены неизвестные обломки. «Я уверен, что их сейчас проверяют, чтобы увидеть, действительно ли они связаны с пропавшей подлодкой», — добавил Кремер. 19 июня стало известно, что батискаф с пятью туристами исчез в Атлантическом океане. На борту был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Батискаф был предназначен для доставки туристов к затонувшему лайнеру «Титаник». По предварительным данным, сегодня, 22 июня, у туристов должен был закончиться запас кислорода.

Пять туристов, застрявшие в батискафе «Титан» в Атлантике, могут быть живы. Такое мнение выразил директор группы океанических технологий Максимилиан Кремер. «Если бы возникла проблема с подводной лодкой, какой бы она ни была, справедливо предположить, что возникли бы некоторое волнение и некоторая паника в течение короткого периода времени», — отметил Кремер в интервью CNN. По его словам, главный лидер на борту, вероятно, предложил экипажу перейти в своего рода спячку и использовать как можно меньше кислорода. В районе поисков пропавшего батискафа «Титан» уже обнаружены неизвестные обломки. «Я уверен, что их сейчас проверяют, чтобы увидеть, действительно ли они связаны с пропавшей подлодкой», — добавил Кремер. 19 июня стало известно, что батискаф с пятью туристами исчез в Атлантическом океане. На борту был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Батискаф был предназначен для доставки туристов к затонувшему лайнеру «Титаник». По предварительным данным, сегодня, 22 июня, у туристов должен был закончиться запас кислорода.