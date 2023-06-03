Российская ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск. Видео

03 июня 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Бердянск, отметил Владимир Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск (Запорожская область) при помощи ракет. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила все удары. «В Бердянске громко. <…> ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар. <…> Сработала система ПВО — сбито шесть ракет», — подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, взрывы от работы ПВО заметили жители города. Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Военный эксперт Роман Свитан предполагал, что одно из направлений украинского контрнаступления будет Бердянск. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск (Запорожская область) при помощи ракет. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила все удары. «В Бердянске громко. <…> ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар. <…> Сработала система ПВО — сбито шесть ракет», — подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, взрывы от работы ПВО заметили жители города. Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Военный эксперт Роман Свитан предполагал, что одно из направлений украинского контрнаступления будет Бердянск. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции.