Российская ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск. Видео

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Армия, разное, архив. Пермь, пво, зрк бук, пзу 9 в 316
ВСУ атаковали Бердянск, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск (Запорожская область) при помощи ракет. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила все удары.

«В Бердянске громко. <…> ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар. <…> Сработала система ПВО — сбито шесть ракет», — подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, взрывы от работы ПВО заметили жители города.

Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Военный эксперт Роман Свитан предполагал, что одно из направлений украинского контрнаступления будет Бердянск. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск (Запорожская область) при помощи ракет. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила все удары. «В Бердянске громко. <…> ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар. <…> Сработала система ПВО — сбито шесть ракет», — подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, взрывы от работы ПВО заметили жители города. Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Военный эксперт Роман Свитан предполагал, что одно из направлений украинского контрнаступления будет Бердянск. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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