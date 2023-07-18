Иммунолог Крючков оценил возможность эпидемии сибирской язвы

Иммунолог Крючков предупредил о способах заражения сибирской язвой

18 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Сибирская язва является крайне опасным заболеванием, отметил Николай Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эпидемии сибирской язвы в России не будет, но возможны крупные вспышки. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сибирская язва — это заболевание, которое привязано к определенной местности, потому что человек для сибирской язвы не является ключевым звеном для распространения инфекции. В данном случае животные играют большую роль. Сельскохозяйственные животные важны для того, чтобы поддерживать эту инфекцию в живой природе. А человек нет. Но большим плюсом является то, что от человека к человеку практически не заразиться. Как таковых переносчиков, как, например, у чумы, у сибирской язвы — нет, поэтому как таковой эпидемии нет. Вспышки заболевания вполне возможны. Проблема в чем заключается? В том, что источник находится в почве, а потом в воде, в определенной местности, например, на месте каких-то могильников (место захоронения трупов животных с сибирской язвой — прим. URA.RU). Сибирская язва очень долго может в этом состоянии выживать», — сообщает Крючков. Несмотря на то, что эпидемия сибирской язвы маловероятна, эта болезнь является крайне опасной и может передаваться неожиданными способами. «Те, кто проживает или охотится, или занимается сельским животноводством на этой территории, находятся в зоне риска, поскольку эти споры выходят на поверхность с водой, размываются захоронения и прочее. Они могут превращаться в формы вполне себе активные. Спорами можно заразиться, часто при разделке мяса туш животных это происходит. На текущий момент таких территорий очень много в разных регионах. Это гораздо более широкий ареал, чем для той же чумы. Это проблема», — сказал иммунолог. Также Николай Крючков отметил, что есть опасность использовать сибирскую язву как оружия. «В качестве биологического оружия это малопригодная история. С этой точки зрения возможны крупные вспышки, сгенерированные специальным человеком. Исключать такое нельзя, хотя это не самый вероятный сценарий для подобного рода атак. Для специалистов средних в микробиологии, например, не супер сложно сделать. Это не какая-то свежая технология, ничего подобного. Очень устойчивые споры прекрасно сохраняются без всяких проблем. Это не самый простой вариант, не самое простое действие, не самое действенное с точки зрения масштабов. Сколько писем можно так разослать. Мало, но исключать нельзя» — объяснил кандидат медицинских наук. Ранее у жителя Тувы выявили сибирскую язву. Он заразился после употребления внутренностей лошади. URA.RU рассказало что такое сибирская язва и чем она опасна. В марте врач Геннадий Онищенко объяснил, как происходит заражение этой болезнью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эпидемии сибирской язвы в России не будет, но возможны крупные вспышки. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сибирская язва — это заболевание, которое привязано к определенной местности, потому что человек для сибирской язвы не является ключевым звеном для распространения инфекции. В данном случае животные играют большую роль. Сельскохозяйственные животные важны для того, чтобы поддерживать эту инфекцию в живой природе. А человек нет. Но большим плюсом является то, что от человека к человеку практически не заразиться. Как таковых переносчиков, как, например, у чумы, у сибирской язвы — нет, поэтому как таковой эпидемии нет. Вспышки заболевания вполне возможны. Проблема в чем заключается? В том, что источник находится в почве, а потом в воде, в определенной местности, например, на месте каких-то могильников (место захоронения трупов животных с сибирской язвой — прим. URA.RU). Сибирская язва очень долго может в этом состоянии выживать», — сообщает Крючков. Несмотря на то, что эпидемия сибирской язвы маловероятна, эта болезнь является крайне опасной и может передаваться неожиданными способами. «Те, кто проживает или охотится, или занимается сельским животноводством на этой территории, находятся в зоне риска, поскольку эти споры выходят на поверхность с водой, размываются захоронения и прочее. Они могут превращаться в формы вполне себе активные. Спорами можно заразиться, часто при разделке мяса туш животных это происходит. На текущий момент таких территорий очень много в разных регионах. Это гораздо более широкий ареал, чем для той же чумы. Это проблема», — сказал иммунолог. Также Николай Крючков отметил, что есть опасность использовать сибирскую язву как оружия. «В качестве биологического оружия это малопригодная история. С этой точки зрения возможны крупные вспышки, сгенерированные специальным человеком. Исключать такое нельзя, хотя это не самый вероятный сценарий для подобного рода атак. Для специалистов средних в микробиологии, например, не супер сложно сделать. Это не какая-то свежая технология, ничего подобного. Очень устойчивые споры прекрасно сохраняются без всяких проблем. Это не самый простой вариант, не самое простое действие, не самое действенное с точки зрения масштабов. Сколько писем можно так разослать. Мало, но исключать нельзя» — объяснил кандидат медицинских наук. Ранее у жителя Тувы выявили сибирскую язву. Он заразился после употребления внутренностей лошади. URA.RU рассказало что такое сибирская язва и чем она опасна. В марте врач Геннадий Онищенко объяснил, как происходит заражение этой болезнью.