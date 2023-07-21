В ЯНАО сняли с поезда вахтовика из ХМАО, который рвал паспорт и матерился

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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, ржд, проводник поезда, пассажирский вагон
В Ноябрьске с поезда сняли вахтовика, работающего в ХМАО Фото:

На станции Ноябрьск-2 (ЯНАО) с поезда Новый Уренгой — Казань транспортные полицейские сняли пассажира, который разорвал свой паспорт и обматерил попутчиков. Об этом сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.

«Транспортные полицейские Ноябрьска задержали неадекватного пассажира, который порвал свой паспорт в тамбуре поезда. Полицейские выяснили, что во время поездки мужчина выражался в адрес следовавших вместе с ним людей нецензурной бранью, а затем побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции на официальном сайте.

Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть, где установили его личность. Задержанный оказался жителем Новосибирской области, работающий охранником на одном из нефтедобывающих предприятий Когалыма (ХМАО). На него были составлены административные протоколы за умышленную порчу паспорта и мелкое хулиганство. Его странное поведение предположительно обусловлено приемом запрещенных веществ.

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На станции Ноябрьск-2 (ЯНАО) с поезда Новый Уренгой — Казань транспортные полицейские сняли пассажира, который разорвал свой паспорт и обматерил попутчиков. Об этом сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Транспортные полицейские Ноябрьска задержали неадекватного пассажира, который порвал свой паспорт в тамбуре поезда. Полицейские выяснили, что во время поездки мужчина выражался в адрес следовавших вместе с ним людей нецензурной бранью, а затем побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции на официальном сайте. Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть, где установили его личность. Задержанный оказался жителем Новосибирской области, работающий охранником на одном из нефтедобывающих предприятий Когалыма (ХМАО). На него были составлены административные протоколы за умышленную порчу паспорта и мелкое хулиганство. Его странное поведение предположительно обусловлено приемом запрещенных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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