В ЯНАО сняли с поезда вахтовика из ХМАО, который рвал паспорт и матерился

21 июля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске с поезда сняли вахтовика, работающего в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU На станции Ноябрьск-2 (ЯНАО) с поезда Новый Уренгой — Казань транспортные полицейские сняли пассажира, который разорвал свой паспорт и обматерил попутчиков. Об этом сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Транспортные полицейские Ноябрьска задержали неадекватного пассажира, который порвал свой паспорт в тамбуре поезда. Полицейские выяснили, что во время поездки мужчина выражался в адрес следовавших вместе с ним людей нецензурной бранью, а затем побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции на официальном сайте. Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть, где установили его личность. Задержанный оказался жителем Новосибирской области, работающий охранником на одном из нефтедобывающих предприятий Когалыма (ХМАО). На него были составлены административные протоколы за умышленную порчу паспорта и мелкое хулиганство. Его странное поведение предположительно обусловлено приемом запрещенных веществ.

На станции Ноябрьск-2 (ЯНАО) с поезда Новый Уренгой — Казань транспортные полицейские сняли пассажира, который разорвал свой паспорт и обматерил попутчиков. Об этом сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Транспортные полицейские Ноябрьска задержали неадекватного пассажира, который порвал свой паспорт в тамбуре поезда. Полицейские выяснили, что во время поездки мужчина выражался в адрес следовавших вместе с ним людей нецензурной бранью, а затем побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции на официальном сайте. Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть, где установили его личность. Задержанный оказался жителем Новосибирской области, работающий охранником на одном из нефтедобывающих предприятий Когалыма (ХМАО). На него были составлены административные протоколы за умышленную порчу паспорта и мелкое хулиганство. Его странное поведение предположительно обусловлено приемом запрещенных веществ.