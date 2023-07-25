Госдума утвердила штрафы за неявку по повестке в военкомат

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Госдума РФ утвердила штрафы для граждан, которые отказываются идти в военкомат Фото:

Госдума России приняла правку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Также Госдума приняла поправку о штрафах до 500 тысяч рублей против юридических лиц за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. За непредоставление данных граждан для постановки на первоначальный учет был принят штраф до 400 тысяч рублей. Прямая трансляция заседания Госдумы велась на официальном сайте органа государственной власти.

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Госдума России приняла правку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Также Госдума приняла поправку о штрафах до 500 тысяч рублей против юридических лиц за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. За непредоставление данных граждан для постановки на первоначальный учет был принят штраф до 400 тысяч рублей. Прямая трансляция заседания Госдумы велась на официальном сайте органа государственной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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