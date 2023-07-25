Госдума утвердила штрафы за неявку по повестке в военкомат

Госдума РФ утвердила штрафы для граждан, которые отказываются идти в военкомат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Госдума России приняла правку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Также Госдума приняла поправку о штрафах до 500 тысяч рублей против юридических лиц за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. За непредоставление данных граждан для постановки на первоначальный учет был принят штраф до 400 тысяч рублей. Прямая трансляция заседания Госдумы велась на официальном сайте органа государственной власти.