МИД Молдавии: 45 сотрудников посольства РФ покидают Кишинев

Молдавию покидают российские дипломаты
Кишинев покидают 45 сотрудников российского посольства. Об этом сообщает МИД Молдавии.
«Кишинев покинут 45 работников посольства России», — уточняет представитель молдавского ведомства. Его сообщение передает ТАСС. Помимо дипломатов страну покинут и сотрудники технического отдела.
Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что у него есть вопросы к российским дипломатам. Он увидел в их действиях враждебную политику.
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