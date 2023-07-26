МИД Молдавии: 45 сотрудников посольства РФ покидают Кишинев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Молдавию покидают российские дипломаты Фото:

Кишинев покидают 45 сотрудников российского посольства. Об этом сообщает МИД Молдавии.

«Кишинев покинут 45 работников посольства России», — уточняет представитель молдавского ведомства. Его сообщение передает ТАСС. Помимо дипломатов страну покинут и сотрудники технического отдела.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что у него есть вопросы к российским дипломатам. Он увидел в их действиях враждебную политику.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кишинев покидают 45 сотрудников российского посольства. Об этом сообщает МИД Молдавии. «Кишинев покинут 45 работников посольства России», — уточняет представитель молдавского ведомства. Его сообщение передает ТАСС. Помимо дипломатов страну покинут и сотрудники технического отдела. Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что у него есть вопросы к российским дипломатам. Он увидел в их действиях враждебную политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...