Медведев высмеял запрет Молдавии на въезд Путина

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведе подчеркнул, что Россия не собирается вступать на территорию Молдавии Фото:

Россия не собирается ехать в Молдавию, так как такой страны уже нет — ее «продали Румынии». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на запрет Молдавии на въезд президента РФ Владимира Путина в страну.

«Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом. <…> А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны не позволят вступить на их территорию российскому президенту Владимиру Путину. На днях в России нежелательной персоной объявили первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня.

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Россия не собирается ехать в Молдавию, так как такой страны уже нет — ее «продали Румынии». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на запрет Молдавии на въезд президента РФ Владимира Путина в страну. «Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом. <…> А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны не позволят вступить на их территорию российскому президенту Владимиру Путину. На днях в России нежелательной персоной объявили первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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