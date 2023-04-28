Медведев высмеял запрет Молдавии на въезд Путина

Россия не собирается ехать в Молдавию, так как такой страны уже нет — ее «продали Румынии». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на запрет Молдавии на въезд президента РФ Владимира Путина в страну.
«Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом. <…> А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии», —
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны не позволят вступить на их территорию российскому президенту Владимиру Путину. На днях в России нежелательной персоной объявили первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня.
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