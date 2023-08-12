5.ua: ВСУ минируют территории у Ровенской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют поля возле Ровенской атомной электростанции (АЭС). Это ближайшая атомная станция к границе с Белоруссией.
«В Ровенской области минируют поля вблизи атомной электростанции. <…> На границе с Беларусью ВСУ обустраивают вторую линию обороны со смертельным ловушкам для вражеской пехоты и техники», — сообщает украинский telegram-канал 5.ua. Авторы отмечают, что украинские военные готовятся к потенциальному нападению со стороны Беларуси.
В начале августа Киев заявлял о запуске ракеты по Украине со стороны Беларуси. Также Украина усилила безопасность границы после того, как в Беларусь передислоцировались бойцы из ЧВК «Вагнер».
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