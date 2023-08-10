WSJ раскрыла новую тактику ВСУ из-за минных полей

WSJ: из-за минных полей Украина вернулась к тактике малых подразделений

10 августа 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Продвижению армии Украины мешают российские минные поля, сообщает WSJ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины вернулась к тактике атак малыми подразделениями из-за российских мин в зоне спецоперации. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джеймс Марсон. «Попытки Украины в начале июня прорвать линии окопавшихся российских войск с использованием крупных механизированных формирований зашли в тупик перед лицом глубоких минных полей. Таким образом, Украина прибегла к тактике небольших подразделений», — говорится в материале The Wall Street Journal . В материале приводится история отряда «Скала», который и проводит малочисленные наступательные атаки. На данный момент отряд сражается с российскими войсками в районе села Работино (Запорожская область). Однако на этом участке «Скала» терпит поражение, она запросила подкрепление. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За два месяца операции она не смогла достичь существенных успехов. Чтобы добиться результатов, украинские солдаты также используют запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные США.

Армия Украины вернулась к тактике атак малыми подразделениями из-за российских мин в зоне спецоперации. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джеймс Марсон. «Попытки Украины в начале июня прорвать линии окопавшихся российских войск с использованием крупных механизированных формирований зашли в тупик перед лицом глубоких минных полей. Таким образом, Украина прибегла к тактике небольших подразделений», — говорится в материале The Wall Street Journal. В материале приводится история отряда «Скала», который и проводит малочисленные наступательные атаки. На данный момент отряд сражается с российскими войсками в районе села Работино (Запорожская область). Однако на этом участке «Скала» терпит поражение, она запросила подкрепление. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За два месяца операции она не смогла достичь существенных успехов. Чтобы добиться результатов, украинские солдаты также используют запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные США.