Армия Украины вернулась к тактике атак малыми подразделениями из-за российских мин в зоне спецоперации. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джеймс Марсон.
«Попытки Украины в начале июня прорвать линии окопавшихся российских войск с использованием крупных механизированных формирований зашли в тупик перед лицом глубоких минных полей. Таким образом, Украина прибегла к тактике небольших подразделений», — говорится в материале
В материале приводится история отряда «Скала», который и проводит малочисленные наступательные атаки. На данный момент отряд сражается с российскими войсками в районе села Работино (Запорожская область). Однако на этом участке «Скала» терпит поражение, она запросила подкрепление.
Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За два месяца операции она не смогла достичь существенных успехов. Чтобы добиться результатов, украинские солдаты также используют запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные США.
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