Фанаты ЦСКА бросили в судью посторонний предмет

13 августа 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Фанаты недовольны работой судьи на матче ЦСКА — «Сочи» (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Фанаты московского ЦСКА во время игры команды с ФК «Сочи» бросили посторонний предмет в арбитра матча Артема Чистякова. Об этом сообщил корреспондент. «Весь первый тайм фанаты ЦСКА были недовольны арбитром. <…> В конце первого тайма, когда Чистяков шел в подтрибунное помещение, в него кинули неизвестный предмет», — пишет « Газета.ru », ссылаясь на корреспондента. Он отметил, что фанаты не попали в судью. Болельщики московского клуба могли быть недовольны тем, что арбитр оставил без внимания эпизод, когда игрок ЦСКА получил повреждение, уточняет издание. Инцидент с арбитром будет отражен в протоколе матча. Матч между ЦСКА и «Сочи» проходит в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. На момент публикации новости идет второй тайм. Счет — 1:1.

Фанаты московского ЦСКА во время игры команды с ФК «Сочи» бросили посторонний предмет в арбитра матча Артема Чистякова. Об этом сообщил корреспондент. «Весь первый тайм фанаты ЦСКА были недовольны арбитром. <…> В конце первого тайма, когда Чистяков шел в подтрибунное помещение, в него кинули неизвестный предмет», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на корреспондента. Он отметил, что фанаты не попали в судью. Болельщики московского клуба могли быть недовольны тем, что арбитр оставил без внимания эпизод, когда игрок ЦСКА получил повреждение, уточняет издание. Инцидент с арбитром будет отражен в протоколе матча. Матч между ЦСКА и «Сочи» проходит в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. На момент публикации новости идет второй тайм. Счет — 1:1.