Фанаты ЦСКА бросили в судью посторонний предмет

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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, футбол, арбитр, футбольное поле, спорт, судья, екатеринбург арена, игра, аут
Фанаты недовольны работой судьи на матче ЦСКА — «Сочи» (архивное фото) Фото:

Фанаты московского ЦСКА во время игры команды с ФК «Сочи» бросили посторонний предмет в арбитра матча Артема Чистякова. Об этом сообщил корреспондент.

«Весь первый тайм фанаты ЦСКА были недовольны арбитром. <…> В конце первого тайма, когда Чистяков шел в подтрибунное помещение, в него кинули неизвестный предмет», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на корреспондента. Он отметил, что фанаты не попали в судью.

Болельщики московского клуба могли быть недовольны тем, что арбитр оставил без внимания эпизод, когда игрок ЦСКА получил повреждение, уточняет издание. Инцидент с арбитром будет отражен в протоколе матча.

Матч между ЦСКА и «Сочи» проходит в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. На момент публикации новости идет второй тайм. Счет — 1:1.

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Фанаты московского ЦСКА во время игры команды с ФК «Сочи» бросили посторонний предмет в арбитра матча Артема Чистякова. Об этом сообщил корреспондент. «Весь первый тайм фанаты ЦСКА были недовольны арбитром. <…> В конце первого тайма, когда Чистяков шел в подтрибунное помещение, в него кинули неизвестный предмет», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на корреспондента. Он отметил, что фанаты не попали в судью. Болельщики московского клуба могли быть недовольны тем, что арбитр оставил без внимания эпизод, когда игрок ЦСКА получил повреждение, уточняет издание. Инцидент с арбитром будет отражен в протоколе матча. Матч между ЦСКА и «Сочи» проходит в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. На момент публикации новости идет второй тайм. Счет — 1:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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