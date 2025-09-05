Россиянам дадут доступ к ряду сервисов в периоды ограничения интернета

Россиянам обеспечат доступ к ключевым интернет-сервисам во время ограничений мобильного интернета, вызванных соображениями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Новая мера уже введена в пилотном режиме совместно с крупнейшими операторами связи страны. В частности, горожанам обеспечат доступом к соцсетям, маркетплейс, сервисам такси и другим сайтам и сервисам.
«У россиян появится возможность доступа к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений. <...> Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к Госуслугам», — отметили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минцифры. Список будет постепенно пополняться.
По данным министерства, для этого было создано специальное техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сайты и приложения. В ведомстве уточнили, что для доступа к этим ресурсам не потребуется дополнительная идентификация или прохождение капчи.
В Минцифры подчеркнули, что решение принято для минимизации неудобств для граждан в периоды временных отключений мобильного интернета, которые могут быть необходимы ради обеспечения общественной безопасности. В ведомстве отметили, что пилотный проект уже запущен у ряда операторов и в ближайшее время будет масштабирован на всю территорию страны. Об этом также сообщалось в начале августа.
