Снайпер из зоны СВО рассказал, чем отличаются бои в населенных пунктах

Снайпер из Марьинки Че Гевара: бои в населенных пунктах ведутся по особой тактике
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам снайпера, под Угледаром более открытая и просматриваемая местность Фото:
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Бои в Марьинке отличаются от угледарского направления особой тактикой. Об этом заявил снайпер разведбатальона 174-го полка Чермен Сосиев с позывным Че Гевара.

«Бои в населенных пунктах другие. Тактика другая. В чем-то легче, в чем-то тяжелее. Больше укрытий, но дистанция боя может быть очень короткой, поэтому меньше времени на реагирование», — заявил он в интервью URA.RU.

По его словам, под Угледаром более открытая и просматриваемая местность. «В город мы там не заходили. А в Марьинке высокая концентрация живой силы врага, много опорников, укрепов. Да вся Марьинка это сплошной укрепрайон. Работали с учетом обстоятельств, прикрывали штурмовые группы, подавляли вражеские огневые точки», — отметил он.

Ранее российские военные захватили одну из самых сильных позиций укрепленной зоны ВСУ, известную как «Зверинец» в Марьинке. Большая часть этой укрепленной зоны теперь находится под контролем российских солдат.

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Бои в Марьинке отличаются от угледарского направления особой тактикой. Об этом заявил снайпер разведбатальона 174-го полка Чермен Сосиев с позывным Че Гевара. «Бои в населенных пунктах другие. Тактика другая. В чем-то легче, в чем-то тяжелее. Больше укрытий, но дистанция боя может быть очень короткой, поэтому меньше времени на реагирование», — заявил он в интервью URA.RU. По его словам, под Угледаром более открытая и просматриваемая местность. «В город мы там не заходили. А в Марьинке высокая концентрация живой силы врага, много опорников, укрепов. Да вся Марьинка это сплошной укрепрайон. Работали с учетом обстоятельств, прикрывали штурмовые группы, подавляли вражеские огневые точки», — отметил он. Ранее российские военные захватили одну из самых сильных позиций укрепленной зоны ВСУ, известную как «Зверинец» в Марьинке. Большая часть этой укрепленной зоны теперь находится под контролем российских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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