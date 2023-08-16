Снайпер из зоны СВО рассказал, чем отличаются бои в населенных пунктах

Бои в Марьинке отличаются от угледарского направления особой тактикой. Об этом заявил снайпер разведбатальона 174-го полка Чермен Сосиев с позывным Че Гевара.
«Бои в населенных пунктах другие. Тактика другая. В чем-то легче, в чем-то тяжелее. Больше укрытий, но дистанция боя может быть очень короткой, поэтому меньше времени на реагирование», — заявил он в интервью URA.RU.
По его словам, под Угледаром более открытая и просматриваемая местность. «В город мы там не заходили. А в Марьинке высокая концентрация живой силы врага, много опорников, укрепов. Да вся Марьинка это сплошной укрепрайон. Работали с учетом обстоятельств, прикрывали штурмовые группы, подавляли вражеские огневые точки», — отметил он.
Ранее российские военные захватили одну из самых сильных позиций укрепленной зоны ВСУ, известную как «Зверинец» в Марьинке. Большая часть этой укрепленной зоны теперь находится под контролем российских солдат.
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