Суды новых регионов готовятся начать работу по российским законам

18 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Суды в новых регионах начнут работать по российским законам в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Формирование судебных органов в новых регионах говорит о том, что даже в условиях продолжающейся военной спецоперации мирная жизнь налаживается, и регионы продолжают интеграцию. Таким мнением с URA.RU поделился декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым 18 августа. «Да, есть линия фронта, идут боевые действия, но мирной жизни ничто не мешает. Процесс интеграции идет полным ходом. И следующий важный шаг заключается в том, чтобы эти судебные органы работали в рамках единого странового механизма. Понятно, что должно пройти время, чтобы все судебные практики и механизмы были отлажены, чтобы произошла гармонизация законодательства. Но в целом, можно говорить, что вопреки желанию наших оппонентов, которые хотели бы все видеть все в точности до наоборот, это свидетельство того, что Россия вернулась на эти территории, и что они будут полностью интегрированы в нашу судебно-правовую систему», — отметил Селезнев. Как сообщил глава Верховного суда, в новых субъектах ведется активная подготовка к началу работы судов в рамках российского законодательства. Всего на должности судей будут назначены 1 тысяча 115 человек, на сегодня утверждены 258 судей. Но, заверил Лебедев, квалификационная коллегия Верховного суда РФ оперативно собирается по мере поступления заявлений, чтобы процедура назначения судей не затягивалась. «В сентябре будет объявлено о дне начала работы судов в новых регионах», — пообещал Лебедев. Путин одобрил то, что уже проделано. «Это очень важная составляющая общей работы», — отметил президент. Он также вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. При этом президент сказал, что в современных условиях «судебная, правовая система страны являются базой не только для развития — для существования российской государственности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Формирование судебных органов в новых регионах говорит о том, что даже в условиях продолжающейся военной спецоперации мирная жизнь налаживается, и регионы продолжают интеграцию. Таким мнением с URA.RU поделился декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым 18 августа. «Да, есть линия фронта, идут боевые действия, но мирной жизни ничто не мешает. Процесс интеграции идет полным ходом. И следующий важный шаг заключается в том, чтобы эти судебные органы работали в рамках единого странового механизма. Понятно, что должно пройти время, чтобы все судебные практики и механизмы были отлажены, чтобы произошла гармонизация законодательства. Но в целом, можно говорить, что вопреки желанию наших оппонентов, которые хотели бы все видеть все в точности до наоборот, это свидетельство того, что Россия вернулась на эти территории, и что они будут полностью интегрированы в нашу судебно-правовую систему», — отметил Селезнев. Как сообщил глава Верховного суда, в новых субъектах ведется активная подготовка к началу работы судов в рамках российского законодательства. Всего на должности судей будут назначены 1 тысяча 115 человек, на сегодня утверждены 258 судей. Но, заверил Лебедев, квалификационная коллегия Верховного суда РФ оперативно собирается по мере поступления заявлений, чтобы процедура назначения судей не затягивалась. «В сентябре будет объявлено о дне начала работы судов в новых регионах», — пообещал Лебедев. Путин одобрил то, что уже проделано. «Это очень важная составляющая общей работы», — отметил президент. Он также вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. При этом президент сказал, что в современных условиях «судебная, правовая система страны являются базой не только для развития — для существования российской государственности».