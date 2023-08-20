«Зенит» выиграл у «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ

Игра проходила в Москве
Петербургский «Зенит» обыграла московский «Спартак» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. МАтч завершился со счетом 3:2.
«Команда Сергея Семака одержала победу в матче со „Спартаком“ со счетом 3:1», — говорится в прямой
Ранее футбольная команда из Екатеринбурга «Урал» обыграла московский «Спартак» в матче. Матч проходил в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.
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