20 августа 2023

«Зенит» выиграл у «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Игра проходила в Москве Фото:

Петербургский «Зенит» обыграла московский «Спартак» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. МАтч завершился со счетом 3:2.

«Команда Сергея Семака одержала победу в матче со „Спартаком“ со счетом 3:1», — говорится в прямой трансляции на «Матч ТВ».

Ранее футбольная команда из Екатеринбурга «Урал» обыграла московский «Спартак» в матче. Матч проходил в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

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Петербургский «Зенит» обыграла московский «Спартак» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. МАтч завершился со счетом 3:2. «Команда Сергея Семака одержала победу в матче со „Спартаком“ со счетом 3:1», — говорится в прямой трансляции на «Матч ТВ». Ранее футбольная команда из Екатеринбурга «Урал» обыграла московский «Спартак» в матче. Матч проходил в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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