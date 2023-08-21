Собянин прокомментировал пропажу диггеров в коллекторах Москвы

Собянин: поиск пропавших диггеров продолжается
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Поиск диггеров, пропавших в подземных коллекторах Москвы, продолжается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собинин, выразив соболезнования родным и близким погибших.

«Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал он в Telegram. Мэр также выразил соболезнования семьям погибших, чьи тела нашли в Москве-реке.

При этом telegram-канал Baza сообщал, что поиски пропавших завершены. Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться диггеры. Известно о пяти пропавших, тела четырех из них уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поиск диггеров, пропавших в подземных коллекторах Москвы, продолжается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собинин, выразив соболезнования родным и близким погибших. «Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал он в Telegram. Мэр также выразил соболезнования семьям погибших, чьи тела нашли в Москве-реке. При этом telegram-канал Baza сообщал, что поиски пропавших завершены. Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться диггеры. Известно о пяти пропавших, тела четырех из них уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...