Собянин прокомментировал пропажу диггеров в коллекторах Москвы

Поиск диггеров, пропавших в подземных коллекторах Москвы, продолжается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собинин, выразив соболезнования родным и близким погибших.
«Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал он в Telegram. Мэр также выразил соболезнования семьям погибших, чьи тела нашли в Москве-реке.
При этом telegram-канал Baza сообщал, что поиски пропавших завершены. Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться диггеры. Известно о пяти пропавших, тела четырех из них уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».
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