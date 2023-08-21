Собянин прокомментировал пропажу диггеров в коллекторах Москвы

Собянин: поиск пропавших диггеров продолжается

21 августа 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Поиск диггеров, пропавших в подземных коллекторах Москвы, продолжается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собинин, выразив соболезнования родным и близким погибших. «Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал он в Telegram. Мэр также выразил соболезнования семьям погибших, чьи тела нашли в Москве-реке. При этом telegram-канал Baza сообщал, что поиски пропавших завершены. Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться диггеры. Известно о пяти пропавших, тела четырех из них уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».

Поиск диггеров, пропавших в подземных коллекторах Москвы, продолжается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собинин, выразив соболезнования родным и близким погибших. «Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал он в Telegram. Мэр также выразил соболезнования семьям погибших, чьи тела нашли в Москве-реке. При этом telegram-канал Baza сообщал, что поиски пропавших завершены. Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться диггеры. Известно о пяти пропавших, тела четырех из них уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».