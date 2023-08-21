Baza: поиски пропавших диггеров завершены

21 августа 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Спасатели проверили все коллекторы, где могла находиться пропавшая группа диггеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться, пропавшие во время экскурсии под Москвой, диггеры. Поисковые мероприятия завершены. «Спасатели и сотрудники Мосводостока проверили все места после пропажи группы. Поиски завершены», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после обследования лазов, водостоков и коллекторов протяженностью более 3 километров в центре города, не удалось найти ни живых, ни погибших. Специалисты полагают, что тело последнего пропавшего могло быть унесено в Москву-реку. Известно о пяти пропавших, включая четырех участников экскурсии и гида-диггера. На данный момент тела четырех людей уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».

Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться, пропавшие во время экскурсии под Москвой, диггеры. Поисковые мероприятия завершены. «Спасатели и сотрудники Мосводостока проверили все места после пропажи группы. Поиски завершены», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после обследования лазов, водостоков и коллекторов протяженностью более 3 километров в центре города, не удалось найти ни живых, ни погибших. Специалисты полагают, что тело последнего пропавшего могло быть унесено в Москву-реку. Известно о пяти пропавших, включая четырех участников экскурсии и гида-диггера. На данный момент тела четырех людей уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».