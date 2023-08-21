Baza: поиски пропавших диггеров завершены

Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться, пропавшие во время экскурсии под Москвой, диггеры. Поисковые мероприятия завершены.
«Спасатели и сотрудники Мосводостока проверили все места после пропажи группы. Поиски завершены», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после обследования лазов, водостоков и коллекторов протяженностью более 3 километров в центре города, не удалось найти ни живых, ни погибших.
Специалисты полагают, что тело последнего пропавшего могло быть унесено в Москву-реку. Известно о пяти пропавших, включая четырех участников экскурсии и гида-диггера. На данный момент тела четырех людей уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».
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