Baza: поиски пропавших диггеров завершены

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Церемония закладки здания администрации Академического района. Екатеринбург , коллектор, канализация, голуби, сток воды
Спасатели проверили все коллекторы, где могла находиться пропавшая группа диггеров Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться, пропавшие во время экскурсии под Москвой, диггеры. Поисковые мероприятия завершены.

«Спасатели и сотрудники Мосводостока проверили все места после пропажи группы. Поиски завершены», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после обследования лазов, водостоков и коллекторов протяженностью более 3 километров в центре города, не удалось найти ни живых, ни погибших.

Специалисты полагают, что тело последнего пропавшего могло быть унесено в Москву-реку. Известно о пяти пропавших, включая четырех участников экскурсии и гида-диггера. На данный момент тела четырех людей уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».

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Сотрудники Мосводостока и спасатели осмотрели различные места, где могли находиться, пропавшие во время экскурсии под Москвой, диггеры. Поисковые мероприятия завершены. «Спасатели и сотрудники Мосводостока проверили все места после пропажи группы. Поиски завершены», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что после обследования лазов, водостоков и коллекторов протяженностью более 3 километров в центре города, не удалось найти ни живых, ни погибших. Специалисты полагают, что тело последнего пропавшего могло быть унесено в Москву-реку. Известно о пяти пропавших, включая четырех участников экскурсии и гида-диггера. На данный момент тела четырех людей уже обнаружены, последнее из них было найдено у причала парка «Зарядье».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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