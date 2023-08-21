Союз туриндустрии займется аккредитацией гидов после смертельной экскурсии в Москве

22 августа 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Инструкторы-проводники будут проходить аккредитацию с 1 июля 2024 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Все инструкторы-проводники должны будут с 1 июля 2024 года пройти аккредитацию. Об этом заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов. Такие меры приняты в связи со смертельной экскурсией в Москве. «Планировалось, что с 1 июля этого года все инструкторы-проводники будут обязаны получать аккредитацию. Но требование в итоге было перенесено на 1 июля 2024 года, — передают слова Мохова журналисты «Известия». По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко, причиной отсрочки стала невозможность применения закона. В стране еще не созданы центры аккредитации гидов, указанные в этом законе. До сих пор неясно, кто должен создавать эти центры и на какие средства. Она подчеркнула, что закон нужно дорабатывать, и в сентябре они планируют вернуться к этому вопросу. От Минэкономразвития есть предложение привлечь спортивные федерации. Они могли бы на коммерческой основе готовить экскурсоводов по всем правилам, создавать те самые аккредитационные центры. Ранее URA.RU писало, что в Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам. В сети появилось последнее сообщение гида группы Константина Филиппова. В нем он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. После этого он перестал выходить на связь. В экскурсии принимало участие восемь человек. В настоящее время их разыскивают экстренные службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все инструкторы-проводники должны будут с 1 июля 2024 года пройти аккредитацию. Об этом заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов. Такие меры приняты в связи со смертельной экскурсией в Москве. «Планировалось, что с 1 июля этого года все инструкторы-проводники будут обязаны получать аккредитацию. Но требование в итоге было перенесено на 1 июля 2024 года, — передают слова Мохова журналисты «Известия». По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко, причиной отсрочки стала невозможность применения закона. В стране еще не созданы центры аккредитации гидов, указанные в этом законе. До сих пор неясно, кто должен создавать эти центры и на какие средства. Она подчеркнула, что закон нужно дорабатывать, и в сентябре они планируют вернуться к этому вопросу. От Минэкономразвития есть предложение привлечь спортивные федерации. Они могли бы на коммерческой основе готовить экскурсоводов по всем правилам, создавать те самые аккредитационные центры. Ранее URA.RU писало, что в Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам. В сети появилось последнее сообщение гида группы Константина Филиппова. В нем он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. После этого он перестал выходить на связь. В экскурсии принимало участие восемь человек. В настоящее время их разыскивают экстренные службы.