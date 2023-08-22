Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку не хочет гибели христиан

23 августа 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Россия располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, считает Дуглас Макгрегор Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину, потому что там находятся православные христиане. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — заявил Дуглас Макгрегор в интервью на youtube-канале «Wayne Dupree Podcast». По словам бывшего советника главы Пентагона, в резерве России находится более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. РФ располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, добавил Макгрегор. Ранее Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 300 тысяч человек в ходе конфликта с Россией. По его оценке, от украинской армии остался «только скелет».

Президент России Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину, потому что там находятся православные христиане. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — заявил Дуглас Макгрегор в интервью на youtube-канале «Wayne Dupree Podcast». По словам бывшего советника главы Пентагона, в резерве России находится более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. РФ располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, добавил Макгрегор. Ранее Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 300 тысяч человек в ходе конфликта с Россией. По его оценке, от украинской армии остался «только скелет».