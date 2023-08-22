22 августа 2023

Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку не хочет гибели христиан

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Россия располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, считает Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину, потому что там находятся православные христиане. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — заявил Дуглас Макгрегор в интервью на youtube-канале «Wayne Dupree Podcast».

По словам бывшего советника главы Пентагона, в резерве России находится более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. РФ располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, добавил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 300 тысяч человек в ходе конфликта с Россией. По его оценке, от украинской армии остался «только скелет».

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Президент России Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину, потому что там находятся православные христиане. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — заявил Дуглас Макгрегор в интервью на youtube-канале «Wayne Dupree Podcast». По словам бывшего советника главы Пентагона, в резерве России находится более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. РФ располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, добавил Макгрегор. Ранее Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 300 тысяч человек в ходе конфликта с Россией. По его оценке, от украинской армии остался «только скелет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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