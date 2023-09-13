Песков кратко оценил закрытые переговоры Путина и Ким Чен Ына

Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына была очень содержательной
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков ЗаЯвил, что КНДР проявляет интерес к сотрудничеству с Россией Фото:

Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына были очень содержательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив важность этой встречи.

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Нововсти.

Представитель Кремля также подчеркнул, что сам факт приезда Кима в РФ является очень значимым событием. По его словам, Северная Корея проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с российской стороной.

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Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына были очень содержательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив важность этой встречи. «В целом переговоры были очень важны, очень содержательны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Нововсти. Представитель Кремля также подчеркнул, что сам факт приезда Кима в РФ является очень значимым событием. По его словам, Северная Корея проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с российской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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