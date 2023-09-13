Песков кратко оценил закрытые переговоры Путина и Ким Чен Ына

Дмитрий Песков ЗаЯвил, что КНДР проявляет интерес к сотрудничеству с Россией
Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына были очень содержательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив важность этой встречи.
«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Нововсти.
Представитель Кремля также подчеркнул, что сам факт приезда Кима в РФ является очень значимым событием. По его словам, Северная Корея проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с российской стороной.
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