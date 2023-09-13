Песков кратко оценил закрытые переговоры Путина и Ким Чен Ына Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына была очень содержательной 13 сентября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков ЗаЯвил, что КНДР проявляет интерес к сотрудничеству с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына были очень содержательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив важность этой встречи. «В целом переговоры были очень важны, очень содержательны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Нововсти. Представитель Кремля также подчеркнул, что сам факт приезда Кима в РФ является очень значимым событием. По его словам, Северная Корея проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с российской стороной. Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына были очень содержательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив важность этой встречи. «В целом переговоры были очень важны, очень содержательны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Нововсти. Представитель Кремля также подчеркнул, что сам факт приезда Кима в РФ является очень значимым событием. По его словам, Северная Корея проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с российской стороной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям