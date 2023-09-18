В РФ хотят установить новый порядок определения размера арендной платы за землю

19 сентября 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Размер арендной платы за государственные земли в регионах будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Размер арендной платы за государственные земли в регионах будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости. С такой инициативой выступил Росреестр. «Поправки в Земельный кодекс установят новый порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности или распоряжении регионов и органов местного самоуправления. Предлагается устанавливать цену, только исходя из кадастровой стоимости земли», — сообщает РБК со ссылкой на текст поправок Росреестра. Такой порядок определения стоимости аренды земли уже действует для участков, которые находятся в федеральной собственности. Сейчас этот подход планируют сделать единственно возможным. Исключения составят случаи, когда договор аренды заключается по итогам аукциона. Ожидается, что новые положения начнут действовать с 1 января 2026 года. В Росреестре считают, что такой способ расчета арендной платы позволит участникам земельных отношений заранее планировать доходы и расходы от использования земли. Регионы эту инициативу поддержали.

Размер арендной платы за государственные земли в регионах будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости. С такой инициативой выступил Росреестр. «Поправки в Земельный кодекс установят новый порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности или распоряжении регионов и органов местного самоуправления. Предлагается устанавливать цену, только исходя из кадастровой стоимости земли», — сообщает РБК со ссылкой на текст поправок Росреестра. Такой порядок определения стоимости аренды земли уже действует для участков, которые находятся в федеральной собственности. Сейчас этот подход планируют сделать единственно возможным. Исключения составят случаи, когда договор аренды заключается по итогам аукциона. Ожидается, что новые положения начнут действовать с 1 января 2026 года. В Росреестре считают, что такой способ расчета арендной платы позволит участникам земельных отношений заранее планировать доходы и расходы от использования земли. Регионы эту инициативу поддержали.