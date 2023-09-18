18 сентября 2023

В РФ хотят установить новый порядок определения размера арендной платы за землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, поле, участок под застройку
Размер арендной платы за государственные земли в регионах будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости Фото:

Размер арендной платы за государственные земли в регионах будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости. С такой инициативой выступил Росреестр.

«Поправки в Земельный кодекс установят новый порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности или распоряжении регионов и органов местного самоуправления. Предлагается устанавливать цену, только исходя из кадастровой стоимости земли», — сообщает РБК со ссылкой на текст поправок Росреестра.

Такой порядок определения стоимости аренды земли уже действует для участков, которые находятся в федеральной собственности. Сейчас этот подход планируют сделать единственно возможным. Исключения составят случаи, когда договор аренды заключается по итогам аукциона.

Ожидается, что новые положения начнут действовать с 1 января 2026 года. В Росреестре считают, что такой способ расчета арендной платы позволит участникам земельных отношений заранее планировать доходы и расходы от использования земли. Регионы эту инициативу поддержали.

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Размер арендной платы за государственные земли в регионах будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости. С такой инициативой выступил Росреестр. «Поправки в Земельный кодекс установят новый порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности или распоряжении регионов и органов местного самоуправления. Предлагается устанавливать цену, только исходя из кадастровой стоимости земли», — сообщает РБК со ссылкой на текст поправок Росреестра. Такой порядок определения стоимости аренды земли уже действует для участков, которые находятся в федеральной собственности. Сейчас этот подход планируют сделать единственно возможным. Исключения составят случаи, когда договор аренды заключается по итогам аукциона. Ожидается, что новые положения начнут действовать с 1 января 2026 года. В Росреестре считают, что такой способ расчета арендной платы позволит участникам земельных отношений заранее планировать доходы и расходы от использования земли. Регионы эту инициативу поддержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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