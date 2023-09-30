Новак рассказал, как запрет экспорта топлива повлиял на цены в РФ

Новак: биржевые цены на топливо в России упали максимум на 20%

30 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Александр Новак отметил снижение цен на топливо после решение правительства России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение правительства России запретить экспорт нефтепродуктов положительно сказалось на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что биржевые цены упали максимум на 20%. «Мы видим положительный эффект. Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензины — от 16% до 20%. Это, в свою очередь, транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и на производителей сельхозтоваров», — заявил Александр Новак, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Россия запретила бессрочно экспортировать топливо 22 сентября. Такая мера была принята для стабилизации цен на рынке. Как отмечал президент России Владимир Путин, жители регионов вынуждены ездить в другие субъекты, потому что там топливо дешевле.

Решение правительства России запретить экспорт нефтепродуктов положительно сказалось на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что биржевые цены упали максимум на 20%. «Мы видим положительный эффект. Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензины — от 16% до 20%. Это, в свою очередь, транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и на производителей сельхозтоваров», — заявил Александр Новак, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Россия запретила бессрочно экспортировать топливо 22 сентября. Такая мера была принята для стабилизации цен на рынке. Как отмечал президент России Владимир Путин, жители регионов вынуждены ездить в другие субъекты, потому что там топливо дешевле.