Новак рассказал, как запрет экспорта топлива повлиял на цены в РФ

Новак: биржевые цены на топливо в России упали максимум на 20%
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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, новак александр
Александр Новак отметил снижение цен на топливо после решение правительства России Фото:

Решение правительства России запретить экспорт нефтепродуктов положительно сказалось на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что биржевые цены упали максимум на 20%.

«Мы видим положительный эффект. Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензины — от 16% до 20%. Это, в свою очередь, транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и на производителей сельхозтоваров», — заявил Александр Новак, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Россия запретила бессрочно экспортировать топливо 22 сентября. Такая мера была принята для стабилизации цен на рынке. Как отмечал президент России Владимир Путин, жители регионов вынуждены ездить в другие субъекты, потому что там топливо дешевле.

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Решение правительства России запретить экспорт нефтепродуктов положительно сказалось на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что биржевые цены упали максимум на 20%. «Мы видим положительный эффект. Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензины — от 16% до 20%. Это, в свою очередь, транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и на производителей сельхозтоваров», — заявил Александр Новак, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Россия запретила бессрочно экспортировать топливо 22 сентября. Такая мера была принята для стабилизации цен на рынке. Как отмечал президент России Владимир Путин, жители регионов вынуждены ездить в другие субъекты, потому что там топливо дешевле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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