РИА Новости: писателя Быкова* проверяют из-за дискредитации ВС РФ

Писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом в РФ) проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, Быков на данный момент не находится на территории России.
«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя [Быкова] о ВС РФ», — сообщил источник РИА Новости. Сам писатель не находится в России.
Минюст признал Быкова иноагентом в 2022 года. Позже его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в личном telegram-канале. Писатель неоднократно делал антироссийские заявления.
*Быков признан Минюстом РФ иноагентом
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