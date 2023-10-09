РИА Новости: писателя Быкова* проверяют из-за дискредитации ВС РФ

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Интервью с Дмитрием Быковым. Екатеринбург, быков дмитрий
Дмитрия Быкова* проверяет СК РФ, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом в РФ) проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, Быков на данный момент не находится на территории России.

«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя [Быкова] о ВС РФ», — сообщил источник РИА Новости. Сам писатель не находится в России.

Минюст признал Быкова иноагентом в 2022 года. Позже его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в личном telegram-канале. Писатель неоднократно делал антироссийские заявления.

*Быков признан Минюстом РФ иноагентом

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Писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом в РФ) проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, Быков на данный момент не находится на территории России. «Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя [Быкова] о ВС РФ», — сообщил источник РИА Новости. Сам писатель не находится в России. Минюст признал Быкова иноагентом в 2022 года. Позже его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в личном telegram-канале. Писатель неоднократно делал антироссийские заявления. *Быков признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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