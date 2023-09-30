Россиян начнут оповещать о льготах в квитанциях на ЖКУ

В России предложили оповещать граждан о льготах через квитанции ЖКУ. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
«В платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) хотят прописывать причитающиеся гражданам льготы и субсидии. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой», — с копией документа ознакомились «Известия».
По их словам, еще поступило предложение оповещать граждан о льготах через «Госуслуги». Сегодня долги за ЖКХ растут в том числе из-за того, что малоимущие не знают о своем праве на помощь. Помимо этого, специалисты думают о необходимости создания механизма перечисления субсидий непосредственно поставщикам услуг.
Ранее URA.RU писало, что для оформления льгот на оплату услуг ЖКХ можно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты населения. Еще оформление возможно через портал госуслуг. Сообщалось, что региональные льготы могут быть предоставлены пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам труда. Они компенсируют половину стоимости коммунальных услуг и оплаты жилья, если его снимают у региона или муниципалитета.
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