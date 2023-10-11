Haaretz: в Израиле создадут чрезвычайное правительство

11 октября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пришел к договоренности с лидером оппозиционной партии Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договрился с главой оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ганцем создать чрезвычайное правительство. Об этом сообщил источник в партии. «Между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером партии „Национальное единство“ Бени Ганцем было достигнуто соглашение о формировании чрезвычайного правительства», — передает слова источника израильская газета Haaretz . По его информации, Нетаньяху, министр обороны Израиля Галлант и лидер оппозиционной партии Ганц войдут в состав военного кабинета. Член партии Ганца и бывший руководитель штаба ЦАХАЛ Гади Эйзенкот вместе с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером будут выполнять функции наблюдателей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договрился с главой оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ганцем создать чрезвычайное правительство. Об этом сообщил источник в партии. «Между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером партии „Национальное единство“ Бени Ганцем было достигнуто соглашение о формировании чрезвычайного правительства», — передает слова источника израильская газета Haaretz. По его информации, Нетаньяху, министр обороны Израиля Галлант и лидер оппозиционной партии Ганц войдут в состав военного кабинета. Член партии Ганца и бывший руководитель штаба ЦАХАЛ Гади Эйзенкот вместе с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером будут выполнять функции наблюдателей.