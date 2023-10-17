Врио мэра Мегиона Алчинов оговорился на секретной встрече с губернатором ХМАО. Видео

17 октября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Врио мэра Мегиона Игорь Алчинов напугал губернатора ХМАО Наталью Комарову на закрытом совещании (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио мэра Мегиона Игорь Алчинов напугал губернатора ХМАО Наталью Комарову на закрытом совещании, внезапно заявив, что город сотрудничает с Украиной. Глава региона призналась, что Алчинов заставил ее вздрогнуть и потребовала объяснений. В ответ он уточнил, что оговорился на автомате — в проект, о котором рассказывал чиновник, много лет входила Украина, а теперь входят Луганск и Донбасс. Аудио опубликовал на своей странице мегионский депутат Виктор Макаров. «У нас есть очень интересный проект „Таежкины сказки“, дети сами готовят мультфильмы. Их транслирует на международной арене наш партнер из Белоруссии, сейчас Украина подключается», — начал чиновник. Губернатор тут же прервала его, заявив, что Алчинов заставил ее вздрогнуть и спросила, о каких территориях идет речь. Чиновник ответил, что это Донбасс и Луганск, и Комарова жестко уточнила, что это не Украина, а российские земли, и не новые территории, а исторически принадлежащие России. Аудиозапись вынес с секретной встречи депутат городской думы от КПРФ Макаров. Его возмутили слова Алчинова. Макаров заявил, что сам находится в шоке, и попросил подписчиков максимально распространить видео. Алчинов в разговоре с журналистом агентства сообщил, что действительно сказал это автоматически. «Дело в том, что проекту уже восемь лет, и все время эти дети-участники, и взрослые, их курировавшие, отчитывались именно о международном сотрудничестве, поэтому я по привычке оговорился. И я, и наша городская администрация всегда поддерживали и будем поддерживать Россию, мы прекрасно знаем, кто друг, а кто враг», — заявил чиновник. Ранее URA.RU писало, что сенатор Совфеда Эдуард Исаков потребовал от силовиков возбудить уголовное дело о клевете в отношении обидчиков губернатора Югры Комаровой, которую тюменский активист Юрий Рябцев обвинил в дискредитации армии. Он также назвал Донбасс и Луганск новыми территориями и заявил, что Комарову поддерживают и их жители, и бойцы на дальних рубежах нашей Родины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио мэра Мегиона Игорь Алчинов напугал губернатора ХМАО Наталью Комарову на закрытом совещании, внезапно заявив, что город сотрудничает с Украиной. Глава региона призналась, что Алчинов заставил ее вздрогнуть и потребовала объяснений. В ответ он уточнил, что оговорился на автомате — в проект, о котором рассказывал чиновник, много лет входила Украина, а теперь входят Луганск и Донбасс. Аудио опубликовал на своей странице мегионский депутат Виктор Макаров. «У нас есть очень интересный проект „Таежкины сказки“, дети сами готовят мультфильмы. Их транслирует на международной арене наш партнер из Белоруссии, сейчас Украина подключается», — начал чиновник. Губернатор тут же прервала его, заявив, что Алчинов заставил ее вздрогнуть и спросила, о каких территориях идет речь. Чиновник ответил, что это Донбасс и Луганск, и Комарова жестко уточнила, что это не Украина, а российские земли, и не новые территории, а исторически принадлежащие России. Аудиозапись вынес с секретной встречи депутат городской думы от КПРФ Макаров. Его возмутили слова Алчинова. Макаров заявил, что сам находится в шоке, и попросил подписчиков максимально распространить видео. Алчинов в разговоре с журналистом агентства сообщил, что действительно сказал это автоматически. «Дело в том, что проекту уже восемь лет, и все время эти дети-участники, и взрослые, их курировавшие, отчитывались именно о международном сотрудничестве, поэтому я по привычке оговорился. И я, и наша городская администрация всегда поддерживали и будем поддерживать Россию, мы прекрасно знаем, кто друг, а кто враг», — заявил чиновник. Ранее URA.RU писало, что сенатор Совфеда Эдуард Исаков потребовал от силовиков возбудить уголовное дело о клевете в отношении обидчиков губернатора Югры Комаровой, которую тюменский активист Юрий Рябцев обвинил в дискредитации армии. Он также назвал Донбасс и Луганск новыми территориями и заявил, что Комарову поддерживают и их жители, и бойцы на дальних рубежах нашей Родины.