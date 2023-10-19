Армия Израиля убила одного из лидеров палестинцев

Times of Israel: ЦАХАЛ убила одного из лидеров палестинской группировки

19 октября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Армия Израиля нанесла авиаудар по городу Рафах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия (ЦАХАЛ) в ночь на 19 октября ликвидировала одного из глав палестинской группировки «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом написали в издании The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛа. «Военные сообщают, что самолеты нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа после информации, полученной от ШАБАКа (общая служба безопасности Израиля — прим. URA.RU), в результате чего был убит Рафат Абу Хиляль», — написали в материале статьи. Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации представителя военно-морских сил движения ХАМАС Акрама Хиджази. Также был уничтожен командир бригады «Город Газа» Мухаммад Авдаллу, передает MK.RU .

Израильская армия (ЦАХАЛ) в ночь на 19 октября ликвидировала одного из глав палестинской группировки «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом написали в издании The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛа. «Военные сообщают, что самолеты нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа после информации, полученной от ШАБАКа (общая служба безопасности Израиля — прим. URA.RU), в результате чего был убит Рафат Абу Хиляль», — написали в материале статьи. Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации представителя военно-морских сил движения ХАМАС Акрама Хиджази. Также был уничтожен командир бригады «Город Газа» Мухаммад Авдаллу, передает MK.RU.