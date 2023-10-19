Армия Израиля убила одного из лидеров палестинцев

Times of Israel: ЦАХАЛ убила одного из лидеров палестинской группировки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, авиациия, stock, ф16, f16
Армия Израиля нанесла авиаудар по городу Рафах Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) в ночь на 19 октября ликвидировала одного из глав палестинской группировки «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом написали в издании The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛа.

«Военные сообщают, что самолеты нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа после информации, полученной от ШАБАКа (общая служба безопасности Израиля — прим. URA.RU), в результате чего был убит Рафат Абу Хиляль», — написали в материале статьи.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации представителя военно-морских сил движения ХАМАС Акрама Хиджази. Также был уничтожен командир бригады «Город Газа» Мухаммад Авдаллу, передает MK.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская армия (ЦАХАЛ) в ночь на 19 октября ликвидировала одного из глав палестинской группировки «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом написали в издании The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛа. «Военные сообщают, что самолеты нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа после информации, полученной от ШАБАКа (общая служба безопасности Израиля — прим. URA.RU), в результате чего был убит Рафат Абу Хиляль», — написали в материале статьи. Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации представителя военно-морских сил движения ХАМАС Акрама Хиджази. Также был уничтожен командир бригады «Город Газа» Мухаммад Авдаллу, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...