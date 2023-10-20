Росстат прогнозирует резкое сокращение населения России

20 октября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

К 2046 году в России будет проживать на 5.2% меньше, чем в 2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России к 2046 году сократится население — со 146,45 миллиона до 138,77 миллиона человек (падение составит 5.2%). Об этом сообщает пресс-служба Росстата. «На начало этого года в стране проживало 146,45 миллиона человек, а к началу 2046 года население РФ должно составить 138,77 миллиона человек», — передает Росстат . Отмечается, что естественная убыль населения при этом сократится почти в 1,5 раза. Росстат надеется, что это связано с повышением рождаемости: с 1,245 миллиона младенцев в 2023 году до 1,426 миллиона младенцев в 2045-м. Служба статистики приводит данные и по общей убыли населения. По ее информации, к 2045 году она снизится более чем в два раза. Уменьшение население связано с прогнозируемом спадом рождаемости с 2023 года по 2027-й. После 2028 года Росстат ожидает, что количество младенцев вырастет. Таким образом, количество родившихся человек на тысячу населения повысится с 8,5 в настоящем году до 10,3 в 2045-м. Население России сокращается не только из-за естественной убыли, но из-за оттоков. Чтобы решить этот вопрос, президент России Владимир Путин поручил главам регионов проработать эту ситуацию. Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в разговоре с URA.RU заявил, что решить демографическую проблему в России можно за счет иностранцев. Он предлагал бесплатно выдавать им землю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России к 2046 году сократится население — со 146,45 миллиона до 138,77 миллиона человек (падение составит 5.2%). Об этом сообщает пресс-служба Росстата. «На начало этого года в стране проживало 146,45 миллиона человек, а к началу 2046 года население РФ должно составить 138,77 миллиона человек», — передает Росстат. Отмечается, что естественная убыль населения при этом сократится почти в 1,5 раза. Росстат надеется, что это связано с повышением рождаемости: с 1,245 миллиона младенцев в 2023 году до 1,426 миллиона младенцев в 2045-м. Служба статистики приводит данные и по общей убыли населения. По ее информации, к 2045 году она снизится более чем в два раза. Уменьшение население связано с прогнозируемом спадом рождаемости с 2023 года по 2027-й. После 2028 года Росстат ожидает, что количество младенцев вырастет. Таким образом, количество родившихся человек на тысячу населения повысится с 8,5 в настоящем году до 10,3 в 2045-м. Население России сокращается не только из-за естественной убыли, но из-за оттоков. Чтобы решить этот вопрос, президент России Владимир Путин поручил главам регионов проработать эту ситуацию. Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в разговоре с URA.RU заявил, что решить демографическую проблему в России можно за счет иностранцев. Он предлагал бесплатно выдавать им землю.