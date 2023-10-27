«Ведомости» выяснили, почему россияне стали чаще платить через СБП

«Ведомости»: рост оплат по QR-кодам через СБП связан с его активным продвижением

В России активно продвигается способ оплаты через СБП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители России с начала года увеличили количество покупок через систему быстрых платежей. Это связано с активным продвижением оплаты по QR-кодам, заявил генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев.

«Рост оплаты по QR-кодам через СБП связан с эффектом низкой базы, так как активное продвижение этого способа оплаты началось только в этом году», — передает слова Павла Самиева газета «Ведомости». Сильный рост числа и объема покупок, судя по данным ЦБ, может быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов, добавляют авторы материалы.

За девять месяцев текущего года совершено более одного миллиарда покупок через СБП. Их сумма составила 1,84 триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель был в пять раз ниже. Однако в будущем, рост оплат по QR-кодам через СБП будет менее активным, но объем транзакций не упадет, прогнозирует Самиев.

Ранее банки РФ начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Российские туристы в Турции, Таджикистане, Узбекистане, на Кубе и в Таиланде могут совершать данные операции. Перечень организаций не разглашается, сообщается лишь, что две компании уже запустили схему, а еще пять приступили к тестированию.