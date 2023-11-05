В Екатеринбурге задержали рейс в ХМАО. Скрин

06 ноября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

В Кольцово перенесли рейс Екатеринбург — Советский Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге 6 ноября задержали вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга в Советский 6 ноября в 12:50 часов по местному времени и прибыть в 14:40 часов. Время вылета воздушного судна перенесено на 15:35 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса UT-335 не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло Кольцово

В Екатеринбурге 6 ноября задержали вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга в Советский 6 ноября в 12:50 часов по местному времени и прибыть в 14:40 часов. Время вылета воздушного судна перенесено на 15:35 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса UT-335 не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.