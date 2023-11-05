05 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
В Кольцово перенесли рейс Екатеринбург — Советский Фото:

В Екатеринбурге 6 ноября задержали вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Самолет AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга в Советский 6 ноября в 12:50 часов по местному времени и прибыть в 14:40 часов. Время вылета воздушного судна перенесено на 15:35 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса UT-335 не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 6 ноября задержали вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга в Советский 6 ноября в 12:50 часов по местному времени и прибыть в 14:40 часов. Время вылета воздушного судна перенесено на 15:35 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса UT-335 не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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