В Кольцово перенесли рейс Екатеринбург — Советский
В Екатеринбурге 6 ноября задержали вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Самолет AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга в Советский 6 ноября в 12:50 часов по местному времени и прибыть в 14:40 часов. Время вылета воздушного судна перенесено на 15:35 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса UT-335 не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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