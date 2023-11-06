Папе Римскому стало плохо на аудиенции с раввинами

06 ноября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Папа Римский пожаловался на здоровье Фото: EPA/TASS Во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Папа Римский сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Об этом он сказал, обращаясь к членам делегации европейских раввинов. «Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь», — высказался Папа Римский, его слова приводит индийская газета Hindustan Times . Во время общения с раввинами понтифик предложил передать речь им. Папе Римскому на данный момент 86 лет.

Во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Папа Римский сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Об этом он сказал, обращаясь к членам делегации европейских раввинов. «Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь», — высказался Папа Римский, его слова приводит индийская газета Hindustan Times. Во время общения с раввинами понтифик предложил передать речь им. Папе Римскому на данный момент 86 лет.