Папе Римскому стало плохо на аудиенции с раввинами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Папа Римский пожаловался на здоровье Фото:

Во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Папа Римский сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Об этом он сказал, обращаясь к членам делегации европейских раввинов.

«Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь», — высказался Папа Римский, его слова приводит индийская газета Hindustan Times. Во время общения с раввинами понтифик предложил передать речь им. Папе Римскому на данный момент 86 лет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Папа Римский сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Об этом он сказал, обращаясь к членам делегации европейских раввинов. «Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь», — высказался Папа Римский, его слова приводит индийская газета Hindustan Times. Во время общения с раввинами понтифик предложил передать речь им. Папе Римскому на данный момент 86 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...