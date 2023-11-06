Папе Римскому стало плохо на аудиенции с раввинами

Папа Римский пожаловался на здоровье
Во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Папа Римский сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Об этом он сказал, обращаясь к членам делегации европейских раввинов.
«Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь», — высказался Папа Римский, его слова приводит индийская газета
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