Путин объяснил ротацию в СПЧ

Путин: в СПЧ произошла плановая ротация
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Ротация в СПЧ является официальной процедурой, заявил Владимир Путин Фото:

Ротация в Совете по правам человека (СПЧ) является плановой и официальной процедурой. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления.

«Ротация в Совете по правам человека была плановая», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что такие действия являются официальной процедурой. Владимир Путин также выразил пожелания успеха новым членам СПЧ.

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Ротация в Совете по правам человека (СПЧ) является плановой и официальной процедурой. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. «Ротация в Совете по правам человека была плановая», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что такие действия являются официальной процедурой. Владимир Путин также выразил пожелания успеха новым членам СПЧ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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