Путин объяснил ротацию в СПЧ

Путин: в СПЧ произошла плановая ротация

04 декабря 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Ротация в СПЧ является официальной процедурой, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ротация в Совете по правам человека (СПЧ) является плановой и официальной процедурой. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. «Ротация в Совете по правам человека была плановая», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что такие действия являются официальной процедурой. Владимир Путин также выразил пожелания успеха новым членам СПЧ.

Ротация в Совете по правам человека (СПЧ) является плановой и официальной процедурой. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. «Ротация в Совете по правам человека была плановая», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что такие действия являются официальной процедурой. Владимир Путин также выразил пожелания успеха новым членам СПЧ.