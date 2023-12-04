Путин объяснил ротацию в СПЧ

Ротация в СПЧ является официальной процедурой, заявил Владимир Путин
Ротация в Совете по правам человека (СПЧ) является плановой и официальной процедурой. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления.
«Ротация в Совете по правам человека была плановая», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что такие действия являются официальной процедурой. Владимир Путин также выразил пожелания успеха новым членам СПЧ.
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