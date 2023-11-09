Россия вышла из договора с Японией по ликвидации ядерного оружия

Россия выходит из договора с Японией по ликвидации ядерного оружия
Россия приняла решение выйти из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.
«Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!