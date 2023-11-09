Россия вышла из договора с Японией по ликвидации ядерного оружия

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия выходит из договора с Японией по ликвидации ядерного оружия Фото:

Россия приняла решение выйти из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

«Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия», — говорится в тексте распоряжения. Отмечается, что договор касается оружия, которое подлежит сокращению.

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Россия приняла решение выйти из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. «Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия», — говорится в тексте распоряжения. Отмечается, что договор касается оружия, которое подлежит сокращению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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