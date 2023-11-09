Россия вышла из договора с Японией по ликвидации ядерного оружия

09 ноября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Россия выходит из договора с Японией по ликвидации ядерного оружия Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Россия приняла решение выйти из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. «Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия», — говорится в тексте распоряжения. Отмечается, что договор касается оружия, которое подлежит сокращению.

Россия приняла решение выйти из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. «Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия», — говорится в тексте распоряжения. Отмечается, что договор касается оружия, которое подлежит сокращению.