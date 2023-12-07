В Саудовской Аравии разбился истребитель, экипаж погиб

В результате падение истребителя погиб экипаж, рассказал Турки аль-Малики
Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировочного полета, погиб экипаж. Об этом сообщил представитель минобороны королевства Турки аль-Малики.
«Истребитель королевских ВСС королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с московским) во время тренировочного рутинного полета. Экипаж погиб», — написал Турки аль-Малики в X.
Он отметил, что специальная комиссия начала расследование. На борту истребителя было два человека.
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