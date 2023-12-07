В Саудовской Аравии разбился истребитель, экипаж погиб

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В результате падение истребителя погиб экипаж, рассказал Турки аль-Малики Фото:

Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировочного полета, погиб экипаж. Об этом сообщил представитель минобороны королевства Турки аль-Малики.

«Истребитель королевских ВСС королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с московским) во время тренировочного рутинного полета. Экипаж погиб», — написал Турки аль-Малики в X.

Он отметил, что специальная комиссия начала расследование. На борту истребителя было два человека.

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Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировочного полета, погиб экипаж. Об этом сообщил представитель минобороны королевства Турки аль-Малики. «Истребитель королевских ВСС королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с московским) во время тренировочного рутинного полета. Экипаж погиб», — написал Турки аль-Малики в X. Он отметил, что специальная комиссия начала расследование. На борту истребителя было два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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