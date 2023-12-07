В Саудовской Аравии разбился истребитель, экипаж погиб

07 декабря 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

В результате падение истребителя погиб экипаж, рассказал Турки аль-Малики Фото: miliman/pickupimage.com Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировочного полета, погиб экипаж. Об этом сообщил представитель минобороны королевства Турки аль-Малики. «Истребитель королевских ВСС королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с московским) во время тренировочного рутинного полета. Экипаж погиб», — написал Турки аль-Малики в X. Он отметил, что специальная комиссия начала расследование. На борту истребителя было два человека.

Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировочного полета, погиб экипаж. Об этом сообщил представитель минобороны королевства Турки аль-Малики. «Истребитель королевских ВСС королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с московским) во время тренировочного рутинного полета. Экипаж погиб», — написал Турки аль-Малики в X. Он отметил, что специальная комиссия начала расследование. На борту истребителя было два человека.