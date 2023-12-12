В России вырос спрос на работников офисных служб

«Работа.ру»: работодатели готовы платить больше работникам офисных служб
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Компании столкнулись с дефицитом кадров, рассказал Александр Ветерков Фото:

В России на 22% выросли зарплатные предложения для работников офисных служб и бизнес-услуг. Это произошло из-за дефицита кадров, сообщает сервис «Работа.ру».

«Самый высокий рост зарплатных предложений заметен в сфере офисных служб и бизнес-услуг — работодатели в этой сфере стали предлагать на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Также заметно выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — тоже на 22%», — передает пресс-служба «Работы.ру».

Также выросли предложения по зарплате для работы, которой занимаются студенты. Наименьший прирост замечен в сфере IT и телеком.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что повышение зарплат связано с дефицитом кадров на рынке. Поэтому работодатели стремятся найти новых работников и удержать старых повышением зарплат и выплатами премий.

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В России на 22% выросли зарплатные предложения для работников офисных служб и бизнес-услуг. Это произошло из-за дефицита кадров, сообщает сервис «Работа.ру». «Самый высокий рост зарплатных предложений заметен в сфере офисных служб и бизнес-услуг — работодатели в этой сфере стали предлагать на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Также заметно выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — тоже на 22%», — передает пресс-служба «Работы.ру». Также выросли предложения по зарплате для работы, которой занимаются студенты. Наименьший прирост замечен в сфере IT и телеком. Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что повышение зарплат связано с дефицитом кадров на рынке. Поэтому работодатели стремятся найти новых работников и удержать старых повышением зарплат и выплатами премий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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