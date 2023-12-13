О чем россияне хотят спросить Путина: главные заявления пресс-секретаря президента

Песков: россиян волнуют вопросы об СВО и международной обстановке

14 декабря 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Песков дал интервью в преддверии главной пресс-конференции Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Насущным вопросом россиян является СВО, а также их волнует международная обстановка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии «Прямой линии» российского лидера Владимира Путина. URA.RU приводит главные заявления из беседы. Новость по теме Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть Россияне чаще всего звонят на прямую линию с вопросами об СВО. Также жители страны выражают поддержку президенту РФ;

Президент Путин в рамках подготовки к «Прямой линии» провел совещание, где подробно обсудил вопросы, интересующие граждан. Российский лидер связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками;

На «Прямой линии» с президентом будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ;

Оформление Путина в качестве кандидата в президенты РФ будут выполнены своевременно. Все формальности и необходимые процедуры будут соблюдены;

По мнению Пескова, «русофобские припадки» Запада ожидаемы в ходе избирательной кампании в РФ. Они не понимают степени консолидации граждан России.

Россия успешно справилась с санкционным ударом Запада. Ни одна страна в истории с таким давлением не справлялась;

Власти Украины знают, какие красные линии РФ они преступили и что нужно делать для урегулирования конфликта;

Первостепенно необходимо решить вопрос гуманитарной катастрофы в Газе. Следом, палестинцы должны получить свое государство;

Россия продолжает эвакуировать своих граждан из сектора Газа;

РФ надеется на участие Аргентины в БРИКС на том уровне, который для нее целесообразен.

Насущным вопросом россиян является СВО, а также их волнует международная обстановка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии «Прямой линии» российского лидера Владимира Путина. URA.RU приводит главные заявления из беседы.