О чем россияне хотят спросить Путина: главные заявления пресс-секретаря президента

Песков дал интервью в преддверии главной пресс-конференции Путина
Насущным вопросом россиян является СВО, а также их волнует международная обстановка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии «Прямой линии» российского лидера Владимира Путина. URA.RU приводит главные заявления из беседы.
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- Россияне чаще всего звонят на прямую линию с вопросами об СВО. Также жители страны выражают поддержку президенту РФ;
- Президент Путин в рамках подготовки к «Прямой линии» провел совещание, где подробно обсудил вопросы, интересующие граждан. Российский лидер связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками;
- На «Прямой линии» с президентом будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ;
- Оформление Путина в качестве кандидата в президенты РФ будут выполнены своевременно. Все формальности и необходимые процедуры будут соблюдены;
- По мнению Пескова, «русофобские припадки» Запада ожидаемы в ходе избирательной кампании в РФ. Они не понимают степени консолидации граждан России.
- Россия успешно справилась с санкционным ударом Запада. Ни одна страна в истории с таким давлением не справлялась;
- Власти Украины знают, какие красные линии РФ они преступили и что нужно делать для урегулирования конфликта;
- Первостепенно необходимо решить вопрос гуманитарной катастрофы в Газе. Следом, палестинцы должны получить свое государство;
- Россия продолжает эвакуировать своих граждан из сектора Газа;
- РФ надеется на участие Аргентины в БРИКС на том уровне, который для нее целесообразен.
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