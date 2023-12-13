13 декабря 2023

О чем россияне хотят спросить Путина: главные заявления пресс-секретаря президента

Песков: россиян волнуют вопросы об СВО и международной обстановке
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков дал интервью в преддверии главной пресс-конференции Путина Фото:

Насущным вопросом россиян является СВО, а также их волнует международная обстановка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии «Прямой линии» российского лидера Владимира Путина. URA.RU приводит главные заявления из беседы.

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Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть
  • Россияне чаще всего звонят на прямую линию с вопросами об СВО. Также жители страны выражают поддержку президенту РФ;
  • Президент Путин в рамках подготовки к «Прямой линии» провел совещание, где подробно обсудил вопросы, интересующие граждан. Российский лидер связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками;
  • На «Прямой линии» с президентом будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ;
  • Оформление Путина в качестве кандидата в президенты РФ будут выполнены своевременно. Все формальности и необходимые процедуры будут соблюдены;
  • По мнению Пескова, «русофобские припадки» Запада ожидаемы в ходе избирательной кампании в РФ. Они не понимают степени консолидации граждан России.
  • Россия успешно справилась с санкционным ударом Запада. Ни одна страна в истории с таким давлением не справлялась;
  • Власти Украины знают, какие красные линии РФ они преступили и что нужно делать для урегулирования конфликта;
  • Первостепенно необходимо решить вопрос гуманитарной катастрофы в Газе. Следом, палестинцы должны получить свое государство;
  • Россия продолжает эвакуировать своих граждан из сектора Газа;
  • РФ надеется на участие Аргентины в БРИКС на том уровне, который для нее целесообразен.

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Насущным вопросом россиян является СВО, а также их волнует международная обстановка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии «Прямой линии» российского лидера Владимира Путина. URA.RU приводит главные заявления из беседы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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