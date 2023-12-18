Politico: страны ЕС уничтожили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро

18 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Германия оказалась лидером среди стран, избавившихся от ампул с вакциной Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Страны Евросоюза избавились от 215 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Изначально они были закуплены в период пандемии. Их стоимость составила более четырех миллиардов евро. Об этом сообщает Politico. «По меньшей мере 215 миллионов доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, было выброшено. Оценочная стоимость составила четыре миллиарда евро. И это почти наверняка заниженная оценка», — подчеркнули американские журналисты. По их словам, большая часть доз с вакциной в настоящий момент находится на свалках по всей Европе. Германия оказалась лидером среди стран, избавившихся от ампул с вакциной (83 миллиона доз). В октябре этого года Всемирная организация здравоохранения призывала всех вакцинироваться в связи с угрозой роста заболеваемости коронавирусом. Однако эксперты отмечали, что со временем коронавирусная инфекция ослабла и уже не так опасна для человека, передают «Дни.ру».

Страны Евросоюза избавились от 215 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Изначально они были закуплены в период пандемии. Их стоимость составила более четырех миллиардов евро. Об этом сообщает Politico. «По меньшей мере 215 миллионов доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, было выброшено. Оценочная стоимость составила четыре миллиарда евро. И это почти наверняка заниженная оценка», — подчеркнули американские журналисты. По их словам, большая часть доз с вакциной в настоящий момент находится на свалках по всей Европе. Германия оказалась лидером среди стран, избавившихся от ампул с вакциной (83 миллиона доз). В октябре этого года Всемирная организация здравоохранения призывала всех вакцинироваться в связи с угрозой роста заболеваемости коронавирусом. Однако эксперты отмечали, что со временем коронавирусная инфекция ослабла и уже не так опасна для человека, передают «Дни.ру».