Politico: страны ЕС уничтожили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, лекарство, ампула, вакцина
Германия оказалась лидером среди стран, избавившихся от ампул с вакциной Фото:
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Коронавирус COVID-19

Страны Евросоюза избавились от 215 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Изначально они были закуплены в период пандемии. Их стоимость составила более четырех миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.

«По меньшей мере 215 миллионов доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, было выброшено. Оценочная стоимость составила четыре миллиарда евро. И это почти наверняка заниженная оценка», — подчеркнули американские журналисты. По их словам, большая часть доз с вакциной в настоящий момент находится на свалках по всей Европе. Германия оказалась лидером среди стран, избавившихся от ампул с вакциной (83 миллиона доз).

В октябре этого года Всемирная организация здравоохранения призывала всех вакцинироваться в связи с угрозой роста заболеваемости коронавирусом. Однако эксперты отмечали, что со временем коронавирусная инфекция ослабла и уже не так опасна для человека, передают «Дни.ру».

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Страны Евросоюза избавились от 215 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Изначально они были закуплены в период пандемии. Их стоимость составила более четырех миллиардов евро. Об этом сообщает Politico. «По меньшей мере 215 миллионов доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, было выброшено. Оценочная стоимость составила четыре миллиарда евро. И это почти наверняка заниженная оценка», — подчеркнули американские журналисты. По их словам, большая часть доз с вакциной в настоящий момент находится на свалках по всей Европе. Германия оказалась лидером среди стран, избавившихся от ампул с вакциной (83 миллиона доз). В октябре этого года Всемирная организация здравоохранения призывала всех вакцинироваться в связи с угрозой роста заболеваемости коронавирусом. Однако эксперты отмечали, что со временем коронавирусная инфекция ослабла и уже не так опасна для человека, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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