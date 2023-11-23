Вирусолог объяснил, стоит ли России опасаться прихода новых заболеваний из Китая

Профессор Альтштейн пресек опасения по приходу опасной детской болезни из Китая

24 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВОЗ запросила у Китая данные по вспышке недиагностируемой пневмонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Десять разных типов возбудителей могут стать причиной развития респираторных заболеваний, включая пневмонию, вспышка которой сейчас наблюдается в Китае. Однако Россию эта волна, скорее всего, не затронет, подчеркнул в беседе с URA.RU вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Скорее всего, речь идет об обычных возбудителях респираторных заболеваний, сезон которых сейчас идет во многих странах. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая информацию о росте на севере страны случаев респираторных заболеваний и пневмоний неясной этиологии у детей. В частности, вспышки были зафиксированы в Пекине и в провинции Ляонин. ВОЗ попросила предоставить информацию по циркуляции в Китае вируса гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии. Придет ли пневмония из Китая в Россию «Существует порядка десяти разных типов возбудителей, вызывающих респираторные заболевания, после которых у некоторых детей может сохраниться длительный синдром продолжающегося кашля, когда может начаться хроническая пневмония. Это достаточно обычная вещь. Это может быть любая из десяти видов разных инфекций. Сюда включаются ковид, грипп, парамиксовирусы, аденовирусы, пневмовирусы, такие, как РСВ (респираторно-синцитиальный вирус, наиболее распространенная причина заболевания нижних дыхательных путей у младенцев, — прим. URA.RU), бокавирусы, микоплазма, пневмококки. Маловероятно, что речь идет о новом вирусе, но этот вопрос должен изучаться. В России все эти возбудители есть, и сезон респираторных заболеваний имеет место. Думаю, в Китае все происходит с помощью уже известных агентов», — объяснил Анатолий Альтштейн. Связана ли пневмония в Китае с COVID-19 Новость по теме Иммунолог Крючков назвал, когда Россию ждет новый пик заболеваемости COVID При этом, по словам профессора, причиной вспышки пневмонии в Китае мог стать и лонг-ковид. «COVID-19 еще полностью не ушел, он продолжается, а для него характерен лонг-ковид, когда проходит примерно месяц после начала заболевания, а человек не выздоравливает. Поэтому я не исключаю, что здесь может быть и такая ситуация. Правда, в Китае утверждают, что у них нет никакого лонг-ковида (и обычного краткосрочного ковида тоже нет). Во всем мире есть, 20 миллионов человек его имеет, а у них нет при полуторамиллиардном населения. Такая статистика», — отметил Альтштейн. Почему Китай стал занижать статистику по заболеваниям Новость по теме Академик РАН раскрыл, кто первым привез в Россию коронавирус Собеседник агентства добавил, что после пандемии COVID-19 Китай стал публиковать сомнительную статистику по ковиду. «В Китае сейчас очень сложно обстоят дела со статистикой. Когда начиналась эпидемия COVID-19 (первые случаи заболевания были зафиксированы в ноябре 2019 года, первые сообщение о новом заболевании было сделано 31 декабря, — прим. URA.RU), а она начиналась в Китае, данные, что они давали, были точными. Они первыми опубликовали нуклеотидную последовательность коронавирусного генома, что помогло остальному миру с разработкой диагностики и вакцин. Страна принимала большие усилия, чтобы подавить эпидемию», — напомнил он. «Информация, которую мы получали из Китая в январе, феврале, в начале марта, — была достоверной. Но потом в мире начались настроения, что во всем виноват Китай, что эпидемия оттуда, они чуть ли не должны за все отвечать, что в итоге мы увидели, что у них очень быстро все стало благополучно. Они насчитали у себя полмиллиона заболевших за три года — 2020, 2021, 2022 и ни одного, начиная с 10 января 2023 года. Общая заболеваемость в Китае составляла 0,038% при заболеваемости в мире — 9% (в большинстве стран от 10 до 70%). Их характер кривых таков, что видно, что это несерьезная статистика», — подытожил Альтштейн. Ранее до 1 декабря на дистанционное обучение перевели учеников курской гимназии №25. Причиной стало 10 случаев заболевания внебольничной пневмонией. До 2 декабря на карантин закрыли школу №3 Нягани (ХМАО). В учебном заведении было выявлено 19 случаев внебольничной пневмонии среди учеников. Похожая ситуация отмечается в Костроме, Волгоградской, Псковской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десять разных типов возбудителей могут стать причиной развития респираторных заболеваний, включая пневмонию, вспышка которой сейчас наблюдается в Китае. Однако Россию эта волна, скорее всего, не затронет, подчеркнул в беседе с URA.RU вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Скорее всего, речь идет об обычных возбудителях респираторных заболеваний, сезон которых сейчас идет во многих странах. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая информацию о росте на севере страны случаев респираторных заболеваний и пневмоний неясной этиологии у детей. В частности, вспышки были зафиксированы в Пекине и в провинции Ляонин. ВОЗ попросила предоставить информацию по циркуляции в Китае вируса гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии. «Существует порядка десяти разных типов возбудителей, вызывающих респираторные заболевания, после которых у некоторых детей может сохраниться длительный синдром продолжающегося кашля, когда может начаться хроническая пневмония. Это достаточно обычная вещь. Это может быть любая из десяти видов разных инфекций. Сюда включаются ковид, грипп, парамиксовирусы, аденовирусы, пневмовирусы, такие, как РСВ (респираторно-синцитиальный вирус, наиболее распространенная причина заболевания нижних дыхательных путей у младенцев, — прим. URA.RU), бокавирусы, микоплазма, пневмококки. Маловероятно, что речь идет о новом вирусе, но этот вопрос должен изучаться. В России все эти возбудители есть, и сезон респираторных заболеваний имеет место. Думаю, в Китае все происходит с помощью уже известных агентов», — объяснил Анатолий Альтштейн. При этом, по словам профессора, причиной вспышки пневмонии в Китае мог стать и лонг-ковид. «COVID-19 еще полностью не ушел, он продолжается, а для него характерен лонг-ковид, когда проходит примерно месяц после начала заболевания, а человек не выздоравливает. Поэтому я не исключаю, что здесь может быть и такая ситуация. Правда, в Китае утверждают, что у них нет никакого лонг-ковида (и обычного краткосрочного ковида тоже нет). Во всем мире есть, 20 миллионов человек его имеет, а у них нет при полуторамиллиардном населения. Такая статистика», — отметил Альтштейн. Собеседник агентства добавил, что после пандемии COVID-19 Китай стал публиковать сомнительную статистику по ковиду. «В Китае сейчас очень сложно обстоят дела со статистикой. Когда начиналась эпидемия COVID-19 (первые случаи заболевания были зафиксированы в ноябре 2019 года, первые сообщение о новом заболевании было сделано 31 декабря, — прим. URA.RU), а она начиналась в Китае, данные, что они давали, были точными. Они первыми опубликовали нуклеотидную последовательность коронавирусного генома, что помогло остальному миру с разработкой диагностики и вакцин. Страна принимала большие усилия, чтобы подавить эпидемию», — напомнил он. «Информация, которую мы получали из Китая в январе, феврале, в начале марта, — была достоверной. Но потом в мире начались настроения, что во всем виноват Китай, что эпидемия оттуда, они чуть ли не должны за все отвечать, что в итоге мы увидели, что у них очень быстро все стало благополучно. Они насчитали у себя полмиллиона заболевших за три года — 2020, 2021, 2022 и ни одного, начиная с 10 января 2023 года. Общая заболеваемость в Китае составляла 0,038% при заболеваемости в мире — 9% (в большинстве стран от 10 до 70%). Их характер кривых таков, что видно, что это несерьезная статистика», — подытожил Альтштейн. Ранее до 1 декабря на дистанционное обучение перевели учеников курской гимназии №25. Причиной стало 10 случаев заболевания внебольничной пневмонией. До 2 декабря на карантин закрыли школу №3 Нягани (ХМАО). В учебном заведении было выявлено 19 случаев внебольничной пневмонии среди учеников. Похожая ситуация отмечается в Костроме, Волгоградской, Псковской области.