Политика Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря 2023 в 20:05 Размер текста - 17 + ЕС принял 12-й пакет санкций Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совет Европейского союза утвердил 12-й пакет экономических ограничительных мер против РФ. Ранее отметили, что будет введен запрет об импорте странами ЕС российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что с 27 июля Евросоюз начал работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России 15 декабря, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала. Совет Европейского союза утвердил 12-й пакет экономических ограничительных мер против РФ. Ранее отметили, что будет введен запрет об импорте странами ЕС российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что с 27 июля Евросоюз начал работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России 15 декабря, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям