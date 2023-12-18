Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

ЕС принял 12-й пакет санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Совет Европейского союза
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что с 27 июля Евросоюз начал работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России 15 декабря, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала.
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