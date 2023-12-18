Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
ЕС принял 12-й пакет санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Совет Европейского союза утвердил 12-й пакет экономических ограничительных мер против РФ. Ранее отметили, что будет введен запрет об импорте странами ЕС российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что с 27 июля Евросоюз начал работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России 15 декабря, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет Европейского союза утвердил 12-й пакет экономических ограничительных мер против РФ. Ранее отметили, что будет введен запрет об импорте странами ЕС российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что с 27 июля Евросоюз начал работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Евросоюз принял 12-й пакет международных санкций против России 15 декабря, в то время как австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...