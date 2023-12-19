Новым замглавы Минцифры стал бывший сотрудник Ozon и «Яндекс»

19 декабря 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Кучушев займется выработкой госполитики в информационных технологиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым заместителем главы Минцифры назначен Сергей Кучушев, ранее занимавший высокие посты в компаниях Oznon и «Яндекс». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева», — сказано в сообщении. На новой должности он будет курировать выработку госполитики в сфере развития отрасли информационных технологий. Более 13 лет Кучушев отработал на различных должностях в «Яндексе», дойдя до позиции исполняющего обязанности директора по правовым вопросам. Также с 2019 по 2020 год занимал должность директора по связям с госорганами в Ozon, а до последнего времени находился на аналогичной должности в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции». В конце сентября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минцифры РФ Дмитрия Кима. В распоряжении сказано, что он уволился по собственному желанию.

Новым заместителем главы Минцифры назначен Сергей Кучушев, ранее занимавший высокие посты в компаниях Oznon и «Яндекс». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева», — сказано в сообщении. На новой должности он будет курировать выработку госполитики в сфере развития отрасли информационных технологий. Более 13 лет Кучушев отработал на различных должностях в «Яндексе», дойдя до позиции исполняющего обязанности директора по правовым вопросам. Также с 2019 по 2020 год занимал должность директора по связям с госорганами в Ozon, а до последнего времени находился на аналогичной должности в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции». В конце сентября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минцифры РФ Дмитрия Кима. В распоряжении сказано, что он уволился по собственному желанию.