19 декабря 2023

Новым замглавы Минцифры стал бывший сотрудник Ozon и «Яндекс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка, мужские руки
Кучушев займется выработкой госполитики в информационных технологиях Фото:

Новым заместителем главы Минцифры назначен Сергей Кучушев, ранее занимавший высокие посты в компаниях Oznon и «Яндекс». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева», — сказано в сообщении. На новой должности он будет курировать выработку госполитики в сфере развития отрасли информационных технологий.

Более 13 лет Кучушев отработал на различных должностях в «Яндексе», дойдя до позиции исполняющего обязанности директора по правовым вопросам. Также с 2019 по 2020 год занимал должность директора по связям с госорганами в Ozon, а до последнего времени находился на аналогичной должности в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции».

В конце сентября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минцифры РФ Дмитрия Кима. В распоряжении сказано, что он уволился по собственному желанию.

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Новым заместителем главы Минцифры назначен Сергей Кучушев, ранее занимавший высокие посты в компаниях Oznon и «Яндекс». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева», — сказано в сообщении. На новой должности он будет курировать выработку госполитики в сфере развития отрасли информационных технологий. Более 13 лет Кучушев отработал на различных должностях в «Яндексе», дойдя до позиции исполняющего обязанности директора по правовым вопросам. Также с 2019 по 2020 год занимал должность директора по связям с госорганами в Ozon, а до последнего времени находился на аналогичной должности в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции». В конце сентября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минцифры РФ Дмитрия Кима. В распоряжении сказано, что он уволился по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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